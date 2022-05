Biden klar til at kæmpe for fri abort

Et amerikansk medie skrev mandag, at lækkede dokumenter afslører, at retten til fri abort i USA kan blive fortid i nogle stater. Nu melder Biden sig ind i kampen

Den amerikanske præsident, Joe Biden, melder sig ind i diskussionen om fri abort i USA.

I næsten 50 år har amerikanske kvinder haft ret til fri abort.

Den ret vil nu måske blive fjernet af den amerikanske højesteret ifølge lækkede dokumenter.

Det skrev mediet Politico mandag.

Det er den såkaldte Roe mod Wade-afgørelse, som dommerne i den amerikanske højesteret overvejer at omgøre.

Siden 1973 har den sikret en føderal ret til abort til amerikanske kvinder.

Ifølge det lækkede dokument har et flertal af dommere i en indledende afstemning stemt for, at de enkelte stater selv skal kunne lave lovgivning om abort.

Det vil sætte sindene i kog og udløse et politisk slagsmål i hver enkelt stat. Det udtaler Anders Agner Pedersen til Ritzau. Han er chefredaktør på internet-mediet Kongressen.com og beskæftiger sig med amerikansk politik.

Demonstranter foran USA's højesteret mandag aften. Foto: Stefani Reynolds/Ritzau Scanpix

- Flere demokratiske politikere foreslår allerede at indføre føderal lovgivning, som kan fastholde retten til abort.

En af de demokratiske politikere er præsidenten, Joe Biden.

Han opfordrer amerikanerne til at stemme på aborttilhængere, således en føderal lovgivning bliver mulig.

Dermed melder han sig altså ind i kampen for at bevare amerikanske kvinders ret til fri abort, hvis den amerikanske højesteret ender med at ændre loven.

Ikke usandsynligt

Der er endnu ikke truffet en endelig afgørelse i højesteretten.

Ifølge Anders Agner Pedersen er det ikke er usandsynligt, at udfaldet vil være, at højesteretten omstøder eller udvander afgørelsen.

Det mener han, fordi den amerikanske højesteret har en overvægt af konservative dommere.

- At Roe mod Wade-afgørelsen, som vi har kendt den siden 1973, er en saga blot, det er overvejende sandsynligt, siger Anders Agner Pedersen.

Siden Politico skrev om de lækkede dokumenter, har demonstranter protesteret foran den amerikanske højesteret i Washington.