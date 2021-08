Biden lover at gøre alt for at sikre evakuering af afghanere

USA er i konstant kontakt med Taliban i forbindelse med de omfattende evakueringer af både amerikanere og afghanske allierede fra Afghanistan.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, på et pressemøde fredag aften dansk tid.

Der er tale om en af de vanskeligste evakueringer nogensinde, siger præsidenten.

- Denne evakueringsmission er farlig. Den involverer risici for vores væbnede styrker, og den udføres under vanskelige forhold, siger Biden.

- Jeg kan ikke love, hvad det endelige udfald bliver, eller at det bliver uden risiko for tab. Men som øverstkommanderende kan jeg forsikre jer om, at jeg vil mobilisere alle nødvendige ressourcer, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Siden søndag har USA evakueret omkring 13.000 mennesker fra Afghanistan, oplyser Biden.

I alt er over 18.000 mennesker blevet fløjet ud af landet, siden Taliban indtog Kabul og overtog magten.

Fra forsvarsalliancen Nato har der været meldinger om, at afghanere har svært ved at komme til lufthavnen og blive fløjet ud af landet.

Det gælder ikke amerikanske statsborgere, siger Biden på fredagens pressemøde. Der er ikke tegn på, at amerikanere er blevet forhindret af Taliban i at nå til lufthavnen.

- Vi har fået meldinger om, at Taliban lader folk komme igennem checkpoints, hvis de viser et amerikansk pas, siger Biden.

- Enhver amerikaner, der vil hjem, skal vi nok få hjem.

Præsidenten afviser kritik af, at hans regering har undervurderet, hvor hurtigt Taliban ville tage magten. Han er heller ikke enig i kritikken af, at regeringen var længe om at komme i gang med at evakuere både amerikanere og afghanere.

Han anerkender dog, at der er en risiko ved de kaotiske forhold, der præger området omkring Kabuls lufthavn i disse dage.

På et spørgsmål om, hvorvidt amerikanske soldater kan sendes til selve Kabul for at hjælpe afghanere ud af byen og mod lufthavnen, siger Biden, at han vil overveje det.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sørge for en sikker evakuering for vores afghanske allierede, partnere og for de afghanere, der kan være i risiko på grund af deres forbindelse til USA.