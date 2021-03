Biden: Nordkorea står øverst på listen

Nordkorea puster til ilden med flere missiltest.

Nu påstår regimet i Pyongyang, at to missiler, som blev testet torsdag, var nyudviklede.

Det skriver det statsejede, nordkoreanske nyhedsbureau KCNA fredag.

De to ballistiske missiler dumpede natten til torsdag dansk tid ned i havet nær Japan, og det har ført til dybe panderynker i regionen. Og ikke mindst hos USA's præsident.

Vild folkefest efter missiltest i Nordkorea

Joe Biden holdt torsdag sit første pressemøde som præsident. Her blev han spurgt ind til Nordkorea. Foto: Evan Vucci/Ritzau Scanpix

Torsdag lokal tid advarer Joe Biden nemlig, om et amerikansk modsvar, hvis Nordkorea fortsætter ad samme spor.

På et pressemøde bliver han spurgt, om Nordkorea står øverst på USA's udenrigspolitiske dagsorden og svarer ganske simpelt:

- Ja.

Samtidig understreger Biden, at USA er åben over for diplomatiske forbindelser med Nordkorea.

Det nye våben er ifølge KCNA baseret på eksisterende teknologi og designet til at bære et sprænghoved på op mod 2,5 ton.

- Udviklingen af dette våben har stor betydning i forhold til at styrke dette lands militær og fungere som afskrækning i forhold til militære trusler, siger den højtstående militærleder Ri Pyong Chol, som stod i spidsen for testen, til KCNA.

Billeder frigivet af statsmedier i Nordkorea viser et missil malet i sort og hvidt, der bliver skudt afsted fra et særligt køretøj.

Specialister ved ngo'en James Martin Center for Nonproliferation Studies vurderer, at missilet er det samme som et, der blev fremvist ved en militærparade i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, i oktober.

Tirsdag fejrede regiment i Nordkorea, at det vil opføre 50.000 nye lejligheder i hovedstaden ved at sprænge jorden væk på det sted, hvor det gigantiske byggeri skal foregå. Her deltog en glad Kim Jong-un. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Ignorerer USA

KCNA uddyber, at torsdagens test bekræftede, at missilet var i stand til at flyve på en særlig måde 'i lave højder'.

Det kan - hvis det passer - gøre missilet sværere at opdage og skyde ned. Torsdagens test fandt sted, få dage efter at Nordkorea affyrede to krydsermissiler.

Det var landets første offentligt kendte våbentest siden april sidste år.

Sidste uge bekræftede Nordkoreas viceudenrigsminister, Choe Son-hui, over for det statslige nyhedsbureau KCNA, at USA har forsøgt at række ud og skabe kontakt til Nordkorea efter Bidens tiltrædelse.

Det nordkoreanske styre er dog ikke interesseret i dialog med amerikanerne, før administrationen i Washington D.C. indstiller sin fjendtlige politik over for Nordkorea, lyder det. Det gælder blandt andet amerikanske militærøvelser og sanktioner.