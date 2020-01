Biden og Sanders i karambolage

Bernie Sanders kritiserede Joe Biden for hans udenrigspolitik under Demokraternes sidste tv-debat

Irak-krigen blev debatteret heftigt under Demokraternes sidste tv-debat inden primærvalgene 3. februar.

Afledt af Donald Trump og USA's konflikt med Iran diskuterede demokraterne natten til onsdag dansk tid i Des Moines i Iowa, hvem der havde den bedste dømmekraft på det udenrigspolitiske område.

Her påpegede senator Bernie Sanders, at den tidligere vicepræsident Joe Biden havde stemt for, at USA skulle gå i krig med Irak i 2003.

Han lagde samtidig vægt på, at han selv var imod en krig, "der var baseret på løgne".

Sanders mente, at det var et bevis på Bidens svage udenrigspolitiske evner.

- Jeg troede aldrig på dem. Joe (Biden, red.) så på det med andre øjne, sagde Sanders under debatten.

Biden svarede igen med, at han for flere år siden tilkendegav, at det var en fejl at gå med i krigen. Derudover nægtede han at gå videre ind i den verbale karambolage med Sanders.

I stedet mente han, at USA burde lade sikkerhedsstyrker blive i Mellemøsten til at patruljere Den Persiske Bugt. Det stod i skarp kontrast til Sanders og Elizabeth Warrens kommentarer om, at USA burde trækker alle sine tropper hjem.

Både Biden, Sanders og Warren er stadig blandt favoritterne til at vinde Demokraternes nominering frem mod præsidentvalget i november.

Debatten sker, blot 20 dage før at vælgerne i netop Iowa skal stemme om, hvem de foretrækker at lede Demokraterne mod Donald Trump.