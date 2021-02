Biden på vaccinefabrik: - Det kan jeg ikke love jer

I USA er der fart på vaccinationerne, men det kan tage lang tid, før landet ser ser normale tilstande igen.

Sådan lød budskabet fra præsident Joe Biden natten til lørdag dansk tid.

Her gav den nyvalgte amerikanske leder sit syn på udviklingen af coronavirussen, da han besøgte en af vaccineproducenten Pfizers fabrikker i delstaten Michigan.

Om Gud vil

Den 78-årige præsident slog fast, at man ser ind i en uvis fremtid, hvor især nye coronamutationer kan sætte en bremser for en snarlig tilbagevenden til den hverdag, som herskede i USA for bare et år siden.

- Om Gud vil det, bliver den kommende jul anderledes end den seneste, men det kan jeg ikke love jer. Jeg kan ikke give jer en dato for, hvornår den her krise er slut, lød det fra Biden ifølge New York Times.

12 procent vaccineret

Joe Bidens tale fra Pfizer-fabrikken kommer, mens USA stormer afsted med at vaccinere sine borgere. I skrivende stund har 12 procent af befolkningen fået første stik, mens fem procent er færdigvaccineret.

Tallene er væsentlig lavere i Danmark til sammenligning.

Fra den opsatte talerstol på vaccinefabrikken fortalte en skeptisk Biden, at de drilske nye mutationer - som den britiske B117 - kan skabe problemer i kampen mod corona.

Det samme budskab kom den amerikanske coronageneral Anthony Fauci også med fredag.

- Vi skal være omstillingsparate og klar til at justere vores vaccineproduktion mod de mutationer, der kan opstå og blive dominerende, forklarede han til New York Post.

