Biden presser guvernør: Kan blive retsforfulgt

Hvis der er hold i anklagerne mod guvernøren i New York om seksuelle krænkelser, så skal han gå af, siger Joe Biden

Den ene anklage efter den anden om seksuelle krænkelser stimler frem mod guvernøren i New York, Andrew Cuomo.

Han sidder dog stadig på posten, men det kan ændre sig, mener præsident Joe Biden ifølge Reuters.

Biden blev i et interview med ABC News spurgt, om Cuomo bør trække sig, hvis det viser sig, at anklagerne er sande, og her var svaret meget præcist:

- Ja. Så tror jeg, han ender med at blive retsforfulgt også, sagde den amerikanske præsident.

Tidligere har præsidenten udtalt, at han ville afvente undersøgelsens konklusion, før han ville udtale sig om muligheden for, at Cuomo skulle trække sig fra embedet.

Biden afventer undersøgelse i sexchikane-sag

Guvernøren Andrew Cuomo er anklaget for at have krænket flere kvinder gennem uønsket seksuel opmærksomhed i form af kommentarer og uønsket fysisk berøring, heriblandt kys.

Ny anklage mod Cuomo om sexchikane er meldt til politiet

Præsidenten lægger vægt på, at undersøgelsen skal gennemføres, og at man som udgangspunkt skal tage kvinderne på deres ord.

- En kvinde bør formodes at tale sandt og bør ikke blive en syndebuk og et offer, fordi hun står frem.

- Der bør være en undersøgelse, som afgør hvorvidt hun fortæller sandheden, siger præsidenten.

De to senatorer i New York, Chuck Schumer og Kirsten Gillibrand, har begge opfordret Andrew Cuomo til at trække sig.

