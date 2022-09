Biden raser mod Trump-tilhængere: - En trussel mod USA

Mange husker måske Joe Bidens tale, da han skulle indvies i præsidentembedet, hvor han erklærede, at han ville samle nationen og ikke splitte den.

Det budskab var torsdag aften sparket til hjørne, da 79-årige Biden holdt tale i Independence Hall i Philadelphia.

Her langede han nemlig hårdt ud efter de republikanske vælgere, der var en del af Donald Trumps MAGA-bevægelse (Make America Great Again, red.).

- MAGA-tilhængere er fast besluttede på at trække landet baglæns. Ikke alle republikanere, ikke engang størstedelen, er MAGA-republikanere.

- Men der er ingen tvivl om, at det republikanske parti er domineret, drevet og intimideret af Donald Trump og MAGA-republikanere, og det er en trussel mod landet, sagde Joe Biden fra talerstolen ifølge BBC.

Joe Bidens retorik var var væsentlig anderledes sammenlignet med tidligere under torsdagens tale. Foto: JONATHAN ERNST/Ritzau Scanpix

- Fuck Joe Biden

Ifølge flere reportere på stedet blev Biden flere gange afbrudt af blandt andet tudehorn og tilråd som 'Fuck Joe Biden!'

Annonce:

Afbrydelser, som han kunne undgå at adressere.

- De har ret til at være skandaløse. Det her er et demokrati.

Men efterfølgende fortsatte han fortsatte sin sønderlemmende kritik af MAGA-tilhængerne.

- De har taget et valg. De omfavner vrede. De trives i kaos. De lever ikke i sandhedens lys, men i løgnenes skygger. Sammen kan vi vælge en anden vej at gå, sagde han ifølge New York Post.

Læs også: Her er Trumps hipsterhær

Også den store folkemængde, der stormede Kongressen i Washington, fik en tydelig stikpille fra Joe Biden.

- I lang tid har vi sagt til os selv, at demokratiet i USA var sikret. Men det er det ikke. Vi bliver nødt til at forsvare det. Beskytte det. Stå op for det. Hver og en af os.

6. januar 2021 angreb en masse Trump-tilhængere Kongressen i USA, hvor flere politikere måtte evakueres og gemme sig i bygningen. Foto: LEAH MILLIS/Ritzau Scanpix

- Det er ikke lederskab

Bidens tale har fået Kevin McCarthy, der er republikansk minoritetsleder i Repræsentanternes Hus, helt op i det røde felt.

Annonce:

- Præsidenten har valgt at splitte, nedgøre og ydmyge hans landsmænd. Og hvorfor? Fordi de er uenige i hans politik. Det er ikke lederskab, sagde McCarthy.

Og han kræver nu en undskyldning fra præsidenten og giver ham i samme ombæring hård kritik med på vejen.

- I de sidste to år har Joe Biden lavet et overgreb på USA's sjæl, på dets folk, på dets love og dets mest hellige værdier. Han har lavet et overgreb på vores demokrati. Hans politik har såret USA's sjæl, forringet USA's ånd og misbrugt USA's tillid.

Slut med kræft

Efter sit angreb på Trump og hans følgere fik Joe Biden dog også fortalt, hvorfor man skal støtte demokraterne i stedet.

- Jeg giver jer mit ord som en Biden, jeg har aldrig været mere optimistisk om USA's fremtid.

- Vi kommer til at gøre det forbi med kræft, som vi kender det, mærk jer mine ord. Vi vil skabe millioner af nye jobs. Vi vil tænke stort og gøre det 21. århundrede til endnu et amerikansk århundrede, sagde han.

Annonce:

Læs også: Her er Bidens globale brændpunkter