Biden svarer journalist igen: - Jeg fortryder intet

Præsident Biden fik nok af en gruppe journalisters spørgsmål natten til fredag. - Vi har et seriøst problem, som vi er her for at tale om, vrissede han

Joe Biden var hurtig på tasterne, da der i august blev fundet top-hemmelige dokumenter på ekspræsident Donald Trumps private ejendom i Florida.

- Hvordan kunne det overhovedet ske? Hvordan kan nogen være så uansvarlig? tordnede præsident Biden dengang.

Men nu - efter at der også er fundet klassificerede dokumenter i Bidens hjem i Wilmington i delstaten Delaware - har piben fået en anden lyd.

Et 'seriøst' problem

I forbindelse med en rejse til kystbyen Capitola i Californien deltog præsidenten natten til fredag dansk tid i et pressemøde.

Her havde han formentlig håbet at få spørgsmål, der drejede sig om sit besøg i byen, der den seneste tid har været ramt af voldsomt vejr.

Men de fremmødte journalister var mere interesserede i at høre til fundet af de hemmelige dokumenter, og det brød Biden sig bestemt ikke om:

- Det, der går mig på, er, at vi har et seriøst problem, som vi er her for at tale om. Vi taler om, hvad der foregår her, og det amerikanske folk forstår ikke, hvorfor du ikke stiller mig spørgsmål om det, lød det fra en tydeligt frustreret præsident.

Det skriver avisen New York Times.

Holdt fund hemmeligt

Blot få dage før amerikanerne skulle stemme til midtvejsvalget i november, fandt Joe Bidens private advokater klassificerede dokumenter i et aflåst skab på et kontor, der tidligere har tilhørt Biden.

Dokumenterne burde være bag lås og slå på USA's nationale arkiv, men blev opbevaret i en boks sammen med andre dokumenter, der ikke var klassificerede.

Alligevel skulle der gå to måneder, før resten af verden fandt ud af det. Det skete, da tv-stationen CBS News 10. januar kunne breake nyheden.

En af de fremmødte journalister ville vide, hvorfor det blev holdt hemmeligt for befolkningen forud for valget - og om Biden fortrød noget. Til det svarede præsidenten:

- Vent lige, ok. Hør nu her, vi fandt en håndfuld dokumenter, som var opbevaret et forkert sted. Vi overdrog dem med det samme til det nationale arkiv og til justitsministeriet. Vi samarbejder fuldstændig med myndighederne for at komme til bunds i sagen.

- Jeg tror, du vil opdage, at der ikke er noget at komme efter. Jeg fortryder intet. Jeg gør, hvad advokaterne har sagt, at jeg skal gøre.

Efter fundet på Bidens tidligere kontor i Washington D.C. gennemsøgte politiet hans private hjem. Her fandt de endnu flere klassificerede dokumenter gemt af vejen i hans garage.

Alle dokumenterne stammer fra Joe Bidens tid som vicepræsident under Barack Obama fra 2009 til 2017. Myndighederne undersøger nu, hvordan dokumenterne er havnet udenfor Det Hvide Hus.

Præsident Biden til pressemødet i Californien natten til fredag dansk tid. Foto: Ritzau Scanpix

Flere amerikanske medier, herunder CNN, pointerer dog, at der er mindst én væsentlig forskel på fundet af dokumenter på Trumps ejendom og på Bidens ejendom.

Forud for ransagningen af Trumps hjem havde myndighederne i månedsvis forsøgt at få udleveret dokumenterne, men uden held. Og derfor dukkede de op på adressen med en ransagningskendelse.

I Bidens tilfælde blev dokumenterne overdraget til det nationale arkiv, så snart de blev fundet.