Biden: Vi har dræbt IS-leder

IS-leder Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi er blevet dræbt i en militæroperation i det nordvestlige Syrien onsdag.

Det udtaler Joe Biden i en pressemeddelelse.

- I går, på min ordre, gennemførte det amerikanske militær en antiterror-aktion i den nordvestlige del af Syrien med succes.

- Takket være vores militærs evner og mod har vi fjernet Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi - lederen af IS - fra slagmarken, lyder det i pressemeddelelsen.

De amerikanske tropper er alle sluppet uskadt fra aktionen, og Joe Biden vil afholde et pressemøde senere torsdag.

Flere dræbte

Ifølge nyhedsbureauet AP fandt aktionen sted i en lille by ved navn Atmeh. Der er meldinger om, at 13 personer mistede livet i aktionen, herunder seks børn og fire kvinder.

Befolkningen i området fortæller, at de i over to timer kunne høre lyden af helikoptere, skud og eksplosioner nær en to-etagers bygning.

Det er uvist, om Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi er en af de 13, der er meldt dræbt, samt om de dræbte alle var civile.