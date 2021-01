Den kommende amerikanske præsident, Joe Biden, vil give de fleste amerikanere en check på 1400 dollar.

Kongressen godkendte i december en check på 600 dollar, men Biden vil give yderligere 1400 dollar, så det samlede beløb bliver 2000 dollar.

Det oplyser repræsentanter fra hans stab ifølge nyhedsbureauet AFP.

Checken er en del af en stor økonomisk genopretningspakke, der skal få gang i landets økonomi efter coronakrisen.

Bidens stab har ikke oplyst, hvor stor en del af befolkningen, der kvalificerer sig til at tage imod checken, skriver Reuters.

Da checken på 600 dollar blev vedtaget, fik alle med en årsindkomst op til 75.000 dollar, udbetalt det fulde beløb, hvorefter beløbet blev sat ned, skriver CNN.

I planen, der har fået titlen American Rescue Plan, fremgår det også, at han vil sætte hæve mindstelønnen til 15 dollar i timen.

Den kommende demokratiske præsident vil forsøge at få en økonomisk hjælpepakke ført igennem til en samlet værdi af 1900 milliarder dollar. Det svarer til 11.700 milliarder kroner.

Biden tiltræder som USA's præsident på onsdag. Bidens stab oplyser, at man straks efter indsættelsen vil arbejde med Kongressen for at få genopretningsplanen ført hurtigt igennem.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, og Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, siger i en fælles udtalelse, at genopretningsplanen er 'den rette vej'.

I planen fremgår det også, hvordan man vil genåbne skolerne, og hvordan man vil sørge for en massiv udrulning af covid-19-vaccination i USA.

Genopretningspakken indeholder således et forslag om at give 160 milliarder dollar til en national covid-19-vaccinationsstrategi.

170 milliarder dollar skal gå til skoler med målet om at kunne åbne skolerne for børnehaveklasserne og op til 8. klasse i løbet af Bidens første 100 dage som præsident, fremgår det.

- Vi er i et kapløb med tiden, og med en udeblivende yderligere regeringshjælp kan den økonomiske og folkelige sundhedskrise blive værre i de kommende måneder.

- Skoler vil ikke kunne åbne sikkert, og vaccinationen vil vedblive med at være for langsom, står der blandt andet i dokumentet ifølge AFP.