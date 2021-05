Biden vil mødes med Putin i juni

USA's præsident, Joe Biden, forventer at holde møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i juni.

Mødet skal efter planen finde sted under den amerikanske præsidents tur til Europa.

- Det er mit håb og forventning. Vi arbejder på det, siger Joe Biden.

I forvejen planlægger Biden under sin Europa-tur at deltage i et G7-topmøde i Cornwall, England, fra den 11. til 13. juni.

Derefter flyver han til Belgiens hovedstad, Bruxelles, for at mødes med EU-ledere og deltage i et Nato-topmøde 14. juni.

Amerikanske embedsmænd arbejder sammen med russiske kolleger på at få et topmøde mellem Putin og Biden i stand. Det skal i så fald finde i sted i et tredje land under Bidens tur til Europa.

Turen bliver Bidens første oversøiske rejse som præsident.

Biden sagde i april, at han gerne vil mødes med Putin for at diskutere stigende spændinger i Ukraine og behandlingen af den russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj, som er fængslet.

Biden-administrationen har flere gange understreget, at den ønsker at stabilisere forholdet til Rusland. De to lande er nødt til at samarbejde om vigtige emner såsom atomvåben og klimakrisen, lyder budskabet.

Meldingen om et topmøde mellem Biden og Putin kommer, mens en diplomatisk strid mellem de to lande finder sted.

I april udviste USA ti diplomater fra Rusland. Årsagen er, at russerne ifølge USA blandede sig i præsidentvalget i USA.

Kort efter svarede Rusland igen ved at sende ti amerikanske diplomater ud af landet.

Tidligere præsident Donald Trump holdt topmøde med Putin i juli 2018. Det fandt sted i Finlands hovedstad, Helsinki.

I april tilbød Finlands præsident, Sauli Niinistö, at et nyt topmøde mellem Biden og Putin også kan blive afholdt på finsk jord.

Østrig har også tilkendegivet interesse i at være vært for et muligt møde mellem de to landes ledere.