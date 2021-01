Bidens første dage: Vil destruere Trump-politik

Ud over rigsretsagen, som den snart forhenværende amerikanske præsident Donald Trump skal stilles over for, så har landets kommende præsident Joe Biden nok at se til, når han officielt indtager Det Hvide Hus 20. januar

- Det første er, at han helt lavpraktisk skal have sine ministre godkendt, og det kommer til at gå smertefrit, eftersom Demokraterne har flertallet i Senatet, siger Anders Agner, ansvarshavende chefredaktør på Kongressen.com, til Ekstra Bladet.

Med hjælp fra Anders Agner og Ekstra Bladet får du her et overblik over, hvad der skal ske i USA, når Biden overtager magten.

Coronavirus: Akut behov for handling

Når ministrene er på plads, skal Joe Biden rette sit fokus på coronasituationen:

- Den er langt fra under kontrol i øjeblikket - de har stadig tårnhøje smitte- og dødstal, siger Agner.

- Det er næsten blevet en glemt historie i kaosset, men det går stadig dårligt. Vi ved, at det bliver hans topprioritet. Hans mål er at få fyre 100 millioner doser af sted i løbet af de første 100 dage.

Både sundhedsmæssigt og med henblik på økonomien er der et akut behov for, at han tager fat med det samme.

- Der forventninger om, at han sætter gang i nogle offentlige investeringer fx. på infrastrukturen, støtteprogrammer til virksomheder, og han skaber nogle rammer for, at folk kan komme tilbage i arbejde.

Få USA tilbage i Paris-aftalen

Joe Biden vil tilbage i Paris-aftalen, der har fokus på begrænsning af udledning af drivhusgasser gennem grøn omstilling. En aftale, Trump gik ud af.

- Det kan ske nærmest med det samme. Da aftalen blev landet, havde Barack Obama den politiske virkelighed at slås med, at Republikanerne havde flertallet i både Repræsentanternes Hus og Senatet, og derfor er aftalen ikke juridisk bindende.

- Havde den være det, skulle den ratificeres (bekræftes på Capitol Hill, red.). Obama var klar over, at det ikke vil ske, fordi Republikanerne ville blokere det i begge kamre, derfor valgte man at lave en aftale, hvor USA tilsluttede sig uden om Kongressen. Det var også derfor, at Trump kunne få landet så hurtigt ud igen, siger Anders Agner.

Afskaf dødsstraf på føderalt niveau

Helt aktuelt vil Joe Biden afskaffe den føderale dødstraf.

- Vi har lige set, at Lisa Montgomery blive henrettet på føderalt niveau som den første kvinde siden 1953.

- Det var noget, som Donald Trump fik genindført, men Biden har allerede afsløret, at det ikke er noget, som han går ind for, siger Anders Agner.

