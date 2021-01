Bidens kalender lækket: Ti dage - ti temaer

USA's nye præsident, Joe Biden, har nok at se til. Han har allerede underskrevet 15 dekreter, men han er langtfra færdig.

For ifølge CNN og det politiske medie The Hill, der har snaget i præsidentens kalender, så er de næste ti dage inddelt i ti forskellige temaer.

Temaer, der strækker sig fra coronakrisen og økonomiske hjælpepakker til klima og immigration.

Bidens kalender ser ud som følger:

Jan. 20: Indsættelse og fire kriser

Jan. 21: Coronavirus

Jan. 22: Økonomisk hjælp

Jan. 23-24: Weekend

Jan. 25: Buy America - infrastruktur i USA

Jan. 26: USA's pengekasse

Jan. 27: Klima

Jan. 28: Sundhed

Jan. 29: Immigration

Jan. 30-31: Weekend

Historisk dag i USA: 'Joe Håbefuld' hyldet i Washingtons gader

Derudover er februar ifølge CNN sat af til at 'genetablere USA's plads i verden' .

Det ventes, at Biden i de kommende dage vil underskrive endnu flere dekreter og præsidentielle bekendtgørelser.

Ingen fra Bidens bagland har haft lyst til at udtale sig om, at flere medier altså har haft snuden dybt ind i kalenderen.

Fokus på virus

Den tidligere præsident Donald Trump har fået kritik for sin indsats mod corona-pandemien. Hans kritikere siger, at indsatsen var ineffektiv og uorganiseret, og at det er en del af årsagen til, at USA nu har registreret over 400.000 coronadødsfald.

Da Biden var taget i ed onsdag, bad han de tilstedeværende og tilskuerne hjemme i stuerne om at samles med ham i en bøn for ofrene.

- Vi går ind i det, der kan være den vanskeligste og dødeligste periode af virussen, og vi må tilsidesætte politik og langt om længe kæmpe mod denne pandemi som én nation, siger Biden.

Derfor er det heller ikke overraskende, at coronavirus er topprioritet og temaet for torsdagen.

Ekspræsidenter beder amerikanere om at række ud til hinanden

15 dekreter

På sin første dag i Det Hvide Hus onsdag underskrev USA's nye præsident 15 præsidentielle dekreter samt to præsidentielle bekendtgørelser.

Ni af dem er direkte omgørelser af den tidligere præsident Donald Trumps politik.

Her kan du læse om, hvad Biden allerede har skrevet under på:

Så meget vil han nå på én dag