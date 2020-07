Bilbranchen frygter forbud

SF's forslag om stoppe salg af de mest forurenende benzin- og dieselbiler allerede i 2022 risikerer at få den modsatte effekt end den tiltænkte.

Sådan lyder det fra Thomas Møller Sørensen, som er direktør for Bilbranchen i Dansk Industri, som ikke mener, at forslaget er helt gennemtænkt.

Ifølge ham vil et forbud mod salg af nye fossile biler, der kører under 20 kilometer på literen, allerede i 2022 føre til, at flere vil beholde og køre længere i deres gamle og mere forurenende bil.

- Vi skal sørge for, at de biler, vi gerne vil have flere danskere til at hoppe over i, findes på markedet. Det kommer til at tage længere tid end de to til tre år, som SF lægger op til, siger Thomas Møller Sørensen.

- Hvis vi har strengere regler i Danmark, end udbuddet understøtter, så har det modsat effekt. Så vil flere danskere vente med at udskifte deres bil og holde på deres klimabelastende bil.

Et begyndende stop af salg at nye benzin- og dieselbiler vil være SF's hovedkrav under efterårets klimaforhandlinger på transportområdet.

Men udfasningen skal ske på EU-niveau, og Danmark skal ikke gå enegang, mener Thomas Møller Sørensen. Men er det overhovedet realistisk at få alle 27 EU-lande til at arbejde hen imod en udfasning?

- Havde du spurgt mig for fem år siden, så havde jeg også været tvivlsom. Men der sker rigtig meget rundt i de europæiske lande lige nu. Jeg tror faktisk ikke, at det er så utænkeligt.

Det er dog mest realistisk, vurderer Thomas Møller Sørensen, at målet om stop af salg af nye benzin- og dieselbiler først nås omkring 2030, som det står i det såkaldte forståelsespapir mellem regeringen og støttepartierne.