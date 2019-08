Billedet der afslører Trumps løgn

Der er to muligheder Enten har Indien og Tyskland i fællesskabet opfundet en maskine, der kan klone Angela Merkel og Narendra Modi. Ellers lyver Det Hvide Hus og Donald Trump.

Årsagen er et klimatopmøde i forbindelse med G7-mødet i Biarritz i Frankrig. Her skulle verdenslederne tale om klimaet, men den amerikanske præsident meldte fra med følgende begrundelse.

- Præsidenten har møder med Tyskland og Indien, så et medlem af hans administration vil deltage i stedet for ham, lød det fra pressesekretær Stephanie Grisham.

Problemet er bare, at både Angela Merkel og Narendra Modi deltog på mødet, og det er der billeder af. Derfor kan Donald Trump umuligt have haft vigtige møder med de to statsledere, mens der var møde om klimaet.

Den franske præsident Emmanuel Macron har bekræftet, at Donald Trump ikke var til stede på mødet.

Han fortæller dog samtidig, at Trump ved en anden lejlighed forsikrede, at de sammen med de øvrige G7-lande ville hjælpe med at bekæmpe brandene i Amazonas.

Det er uklart, hvad Donald Trump ret faktisk havde travlt med.

Ifølge hans officielle kalender mødtes ham ganske rigtigt med Angela Merkel og Indiens premierminister Narendra Modi, men det var på et andet tidspunkt end klimamødet.

Her er billedet af Donald Trumps tomme stil i forbindelse med mødet. Foto: Ritzau Scanpix

På kant med de andre

Den amerikanske præsident har flere gange været på kant med flere af sine kolleger i G7 i løbet af den lørdag og søndag, de har tilbragt sammen i luksuriøse omgivelser ved stranden i franske Biarritz ud til Biscayabugten. Det skriver engelske The Guardian.

Foruden et skænderi om, at Donald Trump mente, at Putin skulle med til bordet, så Topmødet startede lørdag med, at Donald Trump blev hevet til side af det årlige topmødes franske vært, Emmanuel Macron, til en frokost lørdag.

Trump tweetede bagefter, at det var 'det bedste møde, de havde haft', men fejlstavede Macrons navn og taggede en Macron-parodi i sit opslag i stedet.

Efterfølgende har Trumps stab været ude med riven og raset over Macrons fokus på klimaforandringer og ulighed frem for G7's sædvanlige samtaleemner.

Der blev uddelt kindkys i det franske turistparadis. Foto: Ritzau Scanpix

Amerikanerne var kommet for at diskutere økonomi, handel og international politik, ikke sådanne 'niche'-emner, lød budskabet.

Det har ført til mundhuggeri mellem den franske og amerikanske lejr. Amerikanerne har også beskyldt Macron for at udføre et regulært bagholdsangreb på præsidenten, da han uden varsel straks hev Donald Trump til side til en privat frokost uden andre end de to tilstede.

Anspændt aftenbord

Det næste måltid forløb heller ikke helt gnidningsfrit, og ifølge europæiske diplomater skulle den fælles aftensmad lørdag have udviklet sig 'anspændt for at sige det mildt'.

det var her, atTrump blev ved med at insistere på at få Vladimir Putin tilbage i G7-klubben. Det førte til et større skænderi ved middagsbordet, som lå i idylliske rammer i strandbyens restaurerede fyrtårn.

Kun Italien har støttet USA i idéen om at få Putin tilbage. Europæerne vil beholde G7 som en familie for kun liberale demokratier og vil lade Rusland beholde sin plads i skammekrogen.

Ruslands forskellige demokratiske og folkeretslige kontroverser ser ikke ud til at interessere Trump lige så meget. Emner som Iran, Nordkorea, Syrien ville give mere mening at diskutere med russerne ved bordet, argumenterede han for.

Iran-invitation skabte ny ballade

Søndag kom amerikanerne og franskmændene igen op at toppes, da Macron havde inviteret Irans udenrigsminister, Mohammad Javaf Zarif for at mægle mellem USA og Iran.

Macron forsøger at lette stemningen mellem Iran og Vesten. Men USA, som ønsker en hårdere linje over for Iran og skrottede en omfattende atomaftale med dem tilbage i 2018, var ikke glade for besøget.

Derfor brugte Donald Trump seks stive timer på sit hotelværelse for at undgå den iranske gæst, der i stedet måtte tage til takke med den franske værts selskab. Og den iranske deltagelse har heller ikke ligefrem lettet stemningen efterfølgende.

Allerede fra start hang tidligere stridigheder i den varme havluft oven på den amerikanske præsidents ankomst lørdag.

Blandt andet har Trump flere gange op til weekenden gjort klart, at han ikke rigtig gider bruge tid på G7, skriver CNN.

Derudover var der også på forhånd spændinger over Trumps handelskrig med Kina, over hvor G7-landene skal stå i forhold til Iran samt fnidder fra sidste års topmøde, hvor Trump lavede ballade ved på Twitter at kalde Canadas premierminister, Justin Trudeau, for 'svag' efter at være skredet tidligt fra sammenkomsten for at mødes med Kim Jong-Un i stedet.

G7 består nu af Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA og EU.

Topmødet sluttede mandag 26. august. Udover handel og global økonomi er blandt andet Iran, Brexit, Kina og Amazonas-brandene på dagsordenen.