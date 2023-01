Birthe Rønn Hornbech melder sig ud af Venstre i protest

Birthe Rønn Hornbech, som er tidligere integrations- og kirkeminister, har meldt sig ud af Venstre efter at have været medlem i 48 år.

Det skriver hun søndag aften i en pressemeddelelse.

Hun begrunder det med, hvordan partiet har ageret i regeringens planer om at afskaffe store bededag.

- Jeg synes, at det der er sket i de sidste uger, hvor man går ind og vil bestemme over arbejdsmarkedets parter ved at afskaffe store bededag, det er så u-liberalt, siger hun til Ritzau.

Forslaget om at afskaffe store bededag har fået kritik både fra arbejdsmarkedets parter, oppositionen i Folketinget og folkekirken.

Griber ind i kirken

Hun mener også, at Venstre lader staten gribe ind i kirkens indre anliggender.

Annonce:

- Det bliver selvfølgelig endnu værre af de forklaringer, de kommer med! For de vil for det første ikke stå ved det, og de forstår ikke noget, og så vil de ovenikøbet diktere det igennem det, jeg har kæmpet mod, lovsjusk, siger hun.

Hun henviser til, at der er en kort høringsfrist.

Derudover er hun også stærkt kritisk over for, at forsvarsminister og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har gjort det til adgangsbillet til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

- Det hele er for mig så fuldstændigt forrykt, og rykker ved Venstre og kapper Venstres rødder over, siger hun.

Afgået ved døden

Jyllands-Posten har lavet et længere interview med Birthe Rønn Hornbech.

Her langer den tidligere store profil for partiet hårdt ud efter Venstre og i særdeleshed partiformand Jakob Ellemann-Jensen.

Det er ubegribeligt, at Jakob Ellemann-Jensen og Mette Frederiksen overhovedet kan drømme om at gå ind i en overenskomstforhandling og lovgive om en bestemt arbejdsdag.

Annonce:

For mig er det udtryk for, at Danmarks liberale parti er afgået ved døden. Og hver gang, de åbner munden og begrunder det, bliver det værre og værre for mig, siger Birthe Rønn Hornbech til Jyllands-Posten.

Stor profil

79-årige Birthe Rønn Hornbech blev i 1976 folketingskandidat for Venstre i Køgekredsen.

Hun blev første gang valgt ind ved folketingsvalget i 1984 og har siden været en markant stemme i partiet.

I perioden 2007-2011 var hun integrations- og kirkeminister for Venstre.

Hun genopstillede ikke ved folketingsvalget i 2015, men forblev medlem af Venstre.

Men nu er det altså slut. Hele sagen om store bededag er kommet bag på hende.

- Hvis du havde sagt til mig for 14 dage siden, at det her ville ske, så ville jeg have sagt - det er løgn, siger Birthe Rønn Hornbech.