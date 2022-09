Bitter Boris: - Reglerne ændrede sig

Boris Johnson, den nu tidligere britiske premierminister, indledte sin farveltale tirsdag morgen med et bittert opstød.

Her kaldte han kampen om formandsskabet i Det Konservative Parti for et 'uventet stafetløb' og at 'de ændrede reglerne halvvejs igennem'.

- Men glem det for nu, sagde Boris Johnson derefter, inden han fortsatte med at fortælle om sine og regeringens mange resultater, mens han var premierminister.

Her nævnte han først, at det lykkedes dem at få en brexitaftale på plads, lavede Europas hurtigste vaccineudrulning under coronakrisen og det britiske bidrag til krigen i Ukraine, som han mener, meget vel kan have ændret krigens gang.

Tiltro til Truss

Posten bliver overtaget af 47-årige Liz Truss, der med en overbevisende sejr mandag blev valgt som Det Konservative Partis nye leder og dermed også som Storbritanniens nye premierminister.

Og han efterlader hende da også posten med roser.

Han har tiltro til, at hun vil føre Storbritannien godt videre gennem både krigen i Ukraine og energikrisen, der har ramt store dele af verden som følge af krigen.

Men rosen var kortvarig, for han vendte hurtigt tilbage til sit eget eftermæle endnu en gang.

En løfteraket

Boris Johnson lover i talen, at han vil garantere den nye regering sin støtte.

- Lad mig sige det sådan, at jeg er nu sådan en løfteraket, der har opfyldt sin funktion, og nu vil jeg roligt komme tilbage ind i atmosfæren og falde ned et usynligt sted i et afsides og obskurt hjørne af Stillehavet, sagde Boris Johnson om sit fremtidige virke.

Han afsluttede talen med at takke personalet på Downing Street og en hilsen til husets kæledyr.

- Til mit parti vil jeg gerne sige, at hvis Dylan (husets hund, red.) og Larry (husets kat, red.) kan lægge deres lejlighedsvise uenighed bag sig, så kan Det Konservative Parti også.