Blå blok ønsker at genoptage forhandlingerne om beløbsgrænse

Blå blok ønsker at genoptage forhandlingerne med regeringen om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Det oplyser Hans Andersen, der er beskæftigelsesordfører for Venstre.

- Vi har opfordret og sendt en invitation til finansministeren om at indkalde os til nye forhandlinger. Vi har brug for, at vi finder hinanden på det her vigtige område, siger han.

- Erhvervslivet efterspørger akut arbejdskraft her og nu. Vi har rakt hånden frem og håber da på, at finansministeren tager imod den.

En bred skare af partier i Folketinget vil gerne sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft.

Alligevel blev både regeringens forslag og fire blå partiers forslag til at sænke beløbsgrænsen nedstemt i Folketingssalen onsdag.

Regeringen foreslår, at den nuværende beløbsgrænse på 448.000 sænkes til 375.000.

Partierne Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerliges forslag lyder på en beløbsgrænse på 360.000.

Der er dermed tale om en forskel på 15.000 kroner.

Men ifølge Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard er der meget mere på spil.

- Hvis det kun var et spørgsmål om, hvad beløbsgrænsen skulle være på, så burde vi nok kunne nå hinanden, siger hun.

- Men der er også en langt række andre parametre, hvor vi ser forskelligt på det. For eksempel, hvor længe skal den her ordning virke. To år eller ubegrænset? Hvor mange må komme ind på den her ordning?

Det er Hans Andersen enig i. Ifølge ham stemte Venstre ikke for regeringens forslag om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, fordi der kun er tale om en ”midlertidig ordning”.

- Vi ønsker at sikre, at der her ikke er tale om en midlertidig ordning, men en permanent ordning, siger Hans Andersen.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund afviser, at der vil komme nye forhandlinger.

- Vi har jo strakt os langt allerede. Jeg undrer mig mildest talt. Det er ikke et forslag, der er kommet fra vores side, men som en imødekommelse af de ønsker, der har været, siger han.

- Men man har anlagt en alt eller intet tilgang, hvor man ikke vil tage imod en væsentlig nedsættelse af beløbsgrænsen i blå blok. Derfor kommer beløbsgrænsen nu til at ligge på status quo.