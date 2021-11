Blå og rød blok står næsten lige dagen før kommunalvalg

Der er næsten dødt løb mellem rød og blå blok i den nyeste Voxmeter-måling, som er offentliggjort mandag, altså dagen før valget til kommuner og regioner.

Rød blok står til at få 49,9 procent af stemmerne, mens blå blok står til 47,9 procent. Hvis der var valg til Folketinget vel at mærke.

Målingen er foretaget af Voxmeter for Ritzau, og den er baseret på interview med 1593 repræsentativt udvalgte personer over 18 år i den seneste uge.

I sidste uges måling havde blå blok ellers overhalet rød blok for første gang i tre år, men er nu igen indhentet af rød blok. Det er dog vigtigt at bemærke, at der er en statistisk usikkerhed i målingen på 2,5 procentpoint i begge retninger.

Ulrik Kjær, professor ved Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet, pointerer, at man skal være forsigtigt med at bruge en landspolitisk målinger til at spå om udfaldet ved kommunal- og regionalvalget.

- Der er nogle vælgere, der tager bestik af, hvad de laver på Christiansborg. Og det får jo en vis indflydelse på kommunalvalget.

- Men vi skal hele tiden holde fast i, at der er rigtig mange vælgere, der stemmer på baggrund af de lokale kandidater, de lokale mærkesager, den lokale valgkamp. Så de landspolitiske tendenser slår ikke fuldt igennem, siger han.

Blå blok består i målingen af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne.

Rød blok består af Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og Veganerpartiet.