Blå partier er ikke klar til at vælge statsministerkandidat

Blå blok har mandag fået endnu en statsministerkandidat, efter Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, har meldt sig på banen.

Derfor skal flere partier i Folketinget nu tage stilling til, hvem de vil pege på af Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape.

Hos Danmarksdemokraterne og formand Inger Støjberg afventes der.

- Danmarksdemokraterne kommer til at tage bestik af, hvilken politik de to statsministerkandidater vil føre og så, hvem man kan stole på, siger Inger Støjberg.

Hun vil nu have samtaler med både Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen.

Støjberg forventer dog, at hun har truffet en beslutning inden et folketingsvalg.

- Det ser jeg bestemt som målet for det. Men nu skal vi give os god tid til at snakke politik, siger hun.

For Liberal Alliance er det uklart, hvad de to blå kandidater egentlig vil.

Derfor er partiformand Alex Vanopslagh heller ikke klar til at sætte navn på, hvem Liberal Alliance peger på som en kommende blå statsminister.

- Det er stadig for tidligt at sige for os. Primært fordi det faktisk er lidt uklart for mig, hvad deres visioner egentlig er, siger Alex Vanopslagh.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, glæder sig over, at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, går efter at blive statsminister.

Men han er ligesom sine to kolleger heller ikke klar til at pege på hverken Ellemann-Jensen eller Pape endnu.

- Det betyder noget, hvem der har den mest sikre hånd til at lede Danmark igennem en usikker tid. Og det er det, som vi skal have nogle gode snakke om, og jeg kommer ikke til at melde ud her i dag.

- Men jeg kan bare sige, at jeg er rigtig glad for, at Søren Pape er kommet på banen.

Fra Støjberg og Vanopslagh er der også positive tilkendegivelser over, at Pape nu melder sig på banen.

Men Alex Vanopslagh ærgrer sig over, at meldingen først kommer nu.

- Det gør ikke et positivt indtryk, at man har ventet så længe. Hvis man vil være statsminister, er det jo ikke noget, man finder ud af i sidste øjeblik, siger LA-formanden.

Han påpeger, at Jakob Ellemann-Jensen gennem denne valgperiode har stået som oppositionens leder og 'taget tæskene' i en tid, der har været 'svær'.