Blå partier ser skeptisk på mål for kvinder på topposter

Der er stadig bred borgerlig konsensus om, at der ikke er behov for at lovgive i et forsøg på at opnå en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder i ledelser og bestyrelser.

Ligestillingsminister Trine Bramsen (S) har mandag annonceret i et interview med Jyllands-Posten, at regeringen vil bakke op om et forslag til et EU-direktiv om 40 procent kvinder i store virksomheders bestyrelser.

Desuden har regeringen selv fremsat et lovforslag, som endda ifølge Trine Bramsens ministerium går endnu videre.

Hos De Konservative er modstanden stor:

- Vi ønsker at se flere ambitiøse, målrettede kvinder i topledelse, men det skal jo ikke ske gennem kvoter, siger De Konservatives ligestillingsordfører, Birgitte Bergmann.

- Kvoter er til for fisk og ikke for kvinder. Påtvungne statslige kvoter vil til enhver tid begrænse virksomheders frie dømmekraft for valget af den rette kandidat, siger hun.

På Facebook skriver Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, at han personligt er imod det, han kalder kvindekvoter. Men når det for alvor får ham til at reagere, så er det, fordi han ikke mener, at EU skal blande sig.

- Først var det barselsreglerne, Danmark blev tvunget til at æde fra Bruxelles. Og nu er det så kvindekvoter, vi skal have trukket ned over hovedet, skriver han på Facebook.

- Er der egentlig efterhånden et område, som Danmark selv har fuld suverænitet over..?

Venstres medlem af Europa-Parlamentet Linea Søgaard-Lidell er overrasket over, at regeringen nu bakker op om direktivet, selv om hun anerkender, at der er brug for mere ligestilling i bestyrelser.

- Men jeg mener ikke, at det er statens opgave at bestemme, hvordan helt almindelige danske virksomheder skal drives. Det er et skråplan, siger hun.

Trine Bramsen siger til kritikken:

- Vi har jo regler for mange ting, når det handler om virksomheder. Så jeg synes sådan set, at det er meget fornuftigt, at vi også er med til at sætte retningslinjer for, hvordan vi inddrager begge køn.

- Og jeg oplever sådan set, at der i erhvervslivet er bred opbakning til det, og mange virksomheder har jo selv en målsætning om, at de vil have flere kvinder.

Forslaget til EU-direktivet blev fremsat i 2012. Siden har det ligget stille, fordi der var et stort nok mindretal til at blokere for forslaget.

Men for nylig har blandt andet den hollandske og tyske regering droppet modstanden - og nu altså også Danmark.

Tirsdag bliver regeringens i alt to lovforslag om fordelingen mellem mænd og kvinder i bestyrelser og ledelser førstebehandlet.

Det vil omfatte 2400 private virksomheder, mens EU-direktivet vil omfatte 40-45 børsnoterede virksomheder.