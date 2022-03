Blå partier: Vi skal have ubåde

De Konservative og Dansk Folkeparti mener, at man bør genindføre ubåde, når der skal investeres milliarder i det danske forsvar.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Hvis vi skal kunne forsvare Danmark og Østersøen, er det helt nødvendigt, at vi genanskaffer ubåden. Mangel på ubåde er et af de største huller i det danske forsvar i dag, siger Rasmus Jarlov fra De Konservative til avisen.

DF's forsvarsordfører, Kristian Thulesen Dahl, siger, det er en god idé med ubåde.

Lars Christian Lilleholt, der er Venstres forsvarsordfører, siger, at der ikke er tvivl om, at Danmark bør styrke indsatsen i Østersøen og Arktis. Han vil ikke afvise, at ubåde kan være en løsning.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) siger torsdag, at han glæder sig til at debattere, hvad der skal købes ind til Forsvaret. Han kommer ikke med nogle konkrete forslag.

- Alle synspunkter skal til bordet. Det er en historisk omstilling af dansk forsvar, vi ser ind i. Og det er en historisk opnormering, vi ser ind i.

- Der skal vi selvfølgelig tænke os godt om. Det, der skal være dirigerende, skal være, hvilke trusler Danmark står over for. Og der kommer vores nærområde til at spille en meget stor rolle.

Ministeren nævner i den forbindelse Østersøen, Balkan, det østlige og centrale Europa samt Arktis.

Ud over det vil ministeren lytte til Forsvarets anbefalinger.

- Ikke mindst til, hvilke muligheder Danmark har for at påvirke de institutioner, som er med til at sikre vores sikkerhed - altså Nato og forhåbentlig også EU, siger han.

Ifølge Jyllands-Posten har Danmark ikke haft ubåde siden 2004.

Et flertal i Folketinget har aftalt, at Danmark i 2033 skal bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvarsudgifter, og at der i 2022 og 2023 afsættes i alt syv milliarder til det danske forsvar.

Johannes Riber, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet, siger til Jyllands-Posten, at ubåde kan være med til at styrke det danske forsvar.

Ifølge ham kan ubåde noget unikt, fordi de kan bevæge sig rundt og indhente informationer uden at blive opdaget.

Han forklarer, at ubådsområdet er noget af det mest hemmelige, og at selv Danmarks allierede ikke har lyst til at dele informationer med os. Det ville dog kunne ændre sig, hvis Danmark har noget at bidrage med på det område, siger han.

Han henviser til, at der de seneste år er rapporteret om aktivitet fra russiske ubåde ved blandt andet Grønland. Den type aktivitet har Danmark på nuværende tidspunkt ingen mulighed for at opdage.

Ubåde er dog dyre. Ifølge Jyllands-Posten har Norge for nylig købt fire ubåde af Tyskland til 33 milliarder kroner.

Derudover skal man have den rigtige infrastruktur, og det har Danmark ikke længere.

Kristian Thulesen Dahl siger dog til avisen, at prisen ikke afskrækker ham.