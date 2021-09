Blå venner kritiserer Venstre for ikke at melde klart ud

Selv om Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, fra Folketingets talerstol torsdag revser regeringen for, at den ikke gør nok for at skaffe arbejdskraft, var det langt fra nok for Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Det gav de udtryk for, efter at Troels Lund Poulsen havde holdt sin ordførertale, hvor han lovede konkrete forslag fra Venstre til, hvordan der kan skaffes mere arbejdskraft.

- Der er gode ting i forslaget, men træerne vokser ind i himlen. For regeringen lukker bare hullet efter sin egen politisk, siger Troels Lund Poulsen med henvisning til, at reformudspillet sender lige så mange personer ind på arbejdsmarkedet, som Arne-pensionen trække ud.

- Status quo er ikke godt nok for Venstre. Vi er mere ambitiøse, når det kommer til Danmarks fremtid.

Venstres finansordfører lover, at Venstre snart vil fremlægge sit eget finanslovsforslag, hvor der vil være 'konkrete forslag' til, hvordan der kan skaffes mere arbejdskraft.

Det vil blandt andet tælle en sænkelse af dimittendsatsen på dagpenge, arbejdspligt for flygtninge og indvandrere, lavere sociale ydelser for flygtninge og indvandrere samt lettere adgang for arbejdskraft fra udlandet.

Troels Lund Poulsen blev dog i salen angrebet af andre partier i blå blok for ikke at ville gå langt nok.

Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen undrede sig over, at Venstre ikke fuldtonet støtter at hæve topskattegrænsen.

Troels Lund Poulsen svarede, at man er klar til at kigge på alle gode forslag.

Liberal Alliances Ole Birk Olesen angreb Troels Lund Poulsen for, at Venstre ikke vil være med til at halvere dagpengeperioden. Og for at have uld i mund.

- Hvorfor siger man ting som, 'det er vi åbne over for at kigge på', i stedet for at støtte.

- Og jeg er skuffet over, at når Liberal Alliance foreslår at sænke dagpengeperioden til et år, så er svaret, at der ikke er en løsning.

- Det er det da! Så hvorfor svarer Venstre sådan noget dumt noget?, sagde han.

Troels Lund Poulsen mente, at det var et meget svært spørgsmål at svare på. Men understregede, at Venstre mener, at en halvering af dagpengeperioden ikke er det vigtigste i de igangværende forhandlinger.