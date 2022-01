Blåt EU-stempel til a-kraft på vej

Toget buldrer allerede afsted i høj fart, og inden vi har talt til 10, kan verdens måske mest omdiskuterede energikilde have fået et blåt stempel i EU. Det vil kort sagt betyde, at fremtidige investeringer i renere energiproduktion vil have atomkraft højt på dagsordenen.

Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet, Nikolaj Villumsen, kæmper imod og kalder udsigten til, at atomkraft bliver EU-klassificeret som en klimavenlig energikilde for et 'klassisk eksempel på greenwashing'. Det sidste henviser til, at kritikere som Nikolaj Villumsen mener, at atomkraft fremstilles, som om det er grønnere og mere klimavenligt, end det reélt er.

- Atomkraft er hverken sikkert eller grønt, og det tager lang tid at opføre og realisere. Det vil være det største spild af penge, jeg kan komme i tanke om, hvis man i Danmark beslutter at benytte atomkraft i større målestok, siger Nikolaj Villumsen.

EU-kommissionen har præsenteret et udkast til nye regler og nye kriterier for, hvornår en investering kan betegnes som klimavenlig. Der er dog uenighed blandt EU-landene om, hvorvidt atomkraftværker skal kunne være i kategorien for grønne investeringer i energisektoren.

Nikolaj Villumsen er bekymret for, at forslaget, der fremlægges senere på måneden, presses igennem med Frankrig som lokomotiv.

- Hverken kort- eller langsigtet vil det være en god løsning, og det vil blive dyrt for de danske skatteydere samtidig med, at vi herhjemme vil være afhængige af udenlandsk arbejdskraft, fordi vi skal begynde fra bunden, siger Nikolaj Villumsen.

Ekstra Bladet har spurgt nogle af folketingspartiernes energi-ordførere, hvad de mener om atomkraft, og om de tror, det bliver fremtidens energikilde i Danmark. Samtidig spørger vi - set i lyset af, at energipriserne stiger og stiger - om det ikke ville være en god løsning med atomkraft, så vi samtidig kan gøre os uafhængige af naturgas fra Rusland og olie fra Mellemøsten.

Energi-ordførere i øst og vest

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Morten Messerschmidt, energi-ordfører, Dansk Folkeparti:

- Der er allerede atomkraft i danske stikkontakter, og det har jeg ingen problemer med. Det er uundgåeligt med et frit el-marked. Men anlæg med atomkraft her i Danmark er en død sild, og det vil ingen kommuner lægge jord til.

- Jeg er enig i, at vi bør være uafhængige af slyngelstaters (Rusland og lande i Mellemøsten) leverancer af naturgas og olie, og det skal ske ved hjælp af energi fra vind, solceller og andet.

- En situation, hvor vi ikke bare køber, men også selv skal producere energi via atomkraft fra et værk i Danmark, vil tage mange år, inden det har en effekt, og det løser ikke en akut energikrise. Det er i mine øjne ikke en vej at gå, selvom mange mener, det er et kvikfix (med atomkraft). Desuden er energipriserne også høje i landene, der allerede har atomkraft.

Foto: Jens Dresling

Peter Seier Christensen (til højre i billedet), energi-ordfører, Nye Borgerlige:

- Vi er tilhængere af atomkraft, og selvom der har været stor modstand i Danmark, vender det måske nu. Tjernobyl (atomkraftværk i det tidligere Sovjet), der sprang i luften i 1986) var en katastrofe, men det er jo slet ikke sådanne anlæg, vi har i dag. Nu er der tale om mindre atomkraftværker, som er langt mere sikre end dengang.

- Energipolitik er også sikkerhedspolitik, så at blive uafhængige af olie og gas fra lande i Mellemøsten og Rusland vil være fornuftigt.

- Det ville være logisk, at vi havde mere forskning, for det (atomkraft) er den eneste energikilde, udover vand, der er co2-frit. Det tager lang tid at bygge op, og det vil nok være svært at vende folkestemningen (til fordel for atomkraft).

Foto: Jonas Olufson

Rasmus Helveg Petersen, energi-ordfører, Radikale Venstre:

- Jeg synes, det er irrelevant at diskutere, fordi vi er i gang med at bygge et energisystem op, som er både billigere, grønnere og hurtigere end atomkraft. Samtidig vil der komme negative diskussioner om, hvor det skulle placeres.

- Alle tilhængere burde styre sig lidt og huske på, at det indtil for nylig tog mange, mange år at bygge et atomkraftværk færdigt i Finland. I et land, som er vant til at have atomkraft. Det er en både tung og langsom energikilde.

- Vindenergi er det reneste og i forbindelse med udbud af en hav-vindmøllepark i november (i fjor) tilbød fem forskellige investorer at betale for at være med. Det kan jeg ikke se ske med atomkraft i Danmark.

Foto: Jens Dresling

Katarina Ammitzbøll (til venstre i billedet), energi-ordfører, De Konservative:

- Vores holdning er, at vi bør være åbne over for muligheden, og at der skal være mere forskning om det.

- Vi slipper forhåbentlig af med afhængigheden af gas fra Rusland og olie fra lande i Mellemøsten hurtigst muligt og inden 2030, hvor vi skal være selvforsynende med vedvarende energi.

- Tyskland vil udfase kernekraft, mens Frankrig er fortalere for det. Herhjemme er det ikke med i den danske energiplanlægning, men jeg håber, at diskussionen får regeringen til at speede op for planerne med grøn energi. Det går alt for langsomt.

