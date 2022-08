Blæser stadig på reglerne: Regnskab udebliver

Samtidig med at Rasmus Paludan er stærkt utilfreds med, at Stram Kurs står til at miste dets partistøtte, lever partiet stadig ikke op til partiregnskabsloven.

I august har Stram Kurs endnu ikke afleveret regnskabet for 2020 på trods af rykkere fra Folketingets økonomiafdeling.

- Vi har ikke hørt fra Stram Kurs, og vi har stadig ikke modtaget regnskabet for 2020, oplyser Folketingets presseansvarlige, Claus Brask, til Ekstra Bladet.

Deadlinen for partiernes 2020-regnskaber udløb ved årsskiftet, men som det eneste parti på stemmeseddelen ved valget i 2019 har Stram Kurs endnu ikke afleveret deres.

Paludan har ellers tidligere lovet, at regnskabet var på vej.

Tidligere i år afdækkede Ekstra Bladet således, hvordan Rasmus Paludans parti har modtaget offentlig partistøtte uden at have afleveret det lovpligtige regnskab.

Annonce:

Dengang sagde Paludan, at han ville indsende regnskabet efter påske, men i maj havde han stadig ikke aflagt regnskab.

Udeblivelsen af regnskabet betyder, at offentligheden stadig ikke kan få indsigt i, hvad den offentlige partistøtte er blevet brugt på.

Ingen konsekvens

I august fremgår Stram Kurs' 2020-regnskab stadig ikke af Folketingets hjemmeside, da de ikke har modtaget regnskabet.

- Vores økonomikontor har sendt en rykker før sommerferien, men vi har ikke hørt noget fra Stram Kurs, fortæller Claus Brask, der er presseansvarlig i Folketingets ledelsessekretariat.

- Det eneste vi ved, er, at de ville aflevere det ugen efter, eftersom det var det, han udtalte til Ekstra Bladet, siger Claus Brask og henviser til Ekstra Bladets artikel fra maj.

- Det trækker åbenbart ud.

Ifølge Claus Brask har det ingen konsekvens, at Stram Kurs' regnskab udebliver.

'Efter en nærmere granskning er det Folketingets opfattelse, at der ikke findes hjemmel for sanktioner ved manglende aflevering af regnskab,' skrev han i maj til Ekstra Bladet.

Annonce:

Rasmus Paludan er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Vil lukke pengekassen

Et flertal i Folketinget vil nu stoppe for tilførslen af penge til mindre partier.

Det betyder, at partier som Stram Kurs og Borgerlisten, der stillede op til folketingsvalget i 2019, ikke længere vil få en årlig pengeindsprøjtning.

Partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, er utilfreds med lovforslaget, som han kalder udemokratisk.

- Jeg må indrømme, at det virker, som om denne lov skal vedtages kun for ramme mig, hvilket jeg synes er meget småligt, skriver Paludan til Politiken.

Et bredt flertal på Christiansborg vil hæve grænsen for, hvornår et parti kan få støtte. De partier, der ikke får mere end 3,2 mandater ved et folketingsvalg, kan derfor ikke få partistøtte fremover.

Det vidste du ikke: Søren Papes vilde fortid