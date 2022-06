Bliver 30.000 kroner dyrere for halvgrønne firmabiler

Fremover bliver det 30.000 kroner dyrere at have en plug-in-hybridbil som firmabil, mens det bliver 15.000 kroner billigere for firmabilister at køre elbil.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Den politiske aftale er en justering af aftalen 'Grøn omstilling af vejtransport', som støttepartierne har haft et ønske om at genåbne, så plug-in-hybridbilerne ikke længere giver den samme skattefordel.

- Med aftalen gør vi det mere attraktivt at køre i elbil for firmabilisterne. Det er en klog justering af aftalen om grøn vejtransport, som kommer i takt med, at vi bliver klogere på brugen af de forskellige biltyper, udtaler skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.

Aftalen ændrer dog ikke på, at der fortsat vil være en afgiftsrabat på de meget populære plug-in-hybridbiler, som har vist sig ikke at være så grønne endda.

I 2020 blev partierne med aftalen 'Grøn omstilling af vejtransport' enige om at fritage plug-in-hybridbiler for 55 procent af den normale registreringsafgift.

Det betyder ifølge et svar fra Jeppe Bruus fra marts i år, at der i gennemsnit er givet klimarabat på 195.800 kroner i 2021.

De Radikales transportordfører, Rasmus Helveg Petersen, er tilfreds med, at det nu bliver 30.000 kroner dyrere at have en plug-in-hybridbil som firmabil.

- De, der har en plug-in-hybridbil som firmabil og et benzinkort, har ikke det samme incitament til at lade deres bil op som at tanke den op, siger han.

- Og der vil vi rigtig gerne have, at der bliver større incitament til at lade i stedet for at tanke.

En undersøgelse foretaget af Cowi for Vejdirektoratet har senere vist, at bilerne udleder mere CO2 under kørslen, end de må, hvis de skal betragtes som lavemissionsbiler.

Samtidig har Europa-Kommissionen besluttet, at plug-in-hybrider fra 2026 ikke længere skal betegnes som 'grønne biler'.

Ændringerne af aftalen skønnes samlet set ikke at have betydning for CO2-udledningen i 2030. Det fremgår af aftaleteksten.

Rabatten til plug-in-hybridbiler falder en lille smule hvert år og skal helt udfases fra 2025.