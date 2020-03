Bloomberg giver op

Milliardær og tidligere New York-borgmester Michael Bloomberg stopper sin kampagne og er ikke længere blandt de demokratiske kandidater.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt NBC News.

- Efter gårsdagens resultat er det nærmest umuligt (at få nok delegerede, red.), og der er ikke længere en tilgængelig vej til at blive nomineret, siger Michael Bloomberg til NBC.

Michael Bloomberg støtter nu i stedet Joe Bidens kandidatur. Det skriver mediet Bloomberg.

Tilbagetrækningen sker efter Super Tuesday, hvor over en tredjedel af de delegerede blev uddelt. Her lykkedes det ikke for Michael Bloomberg at overbevise de demokratiske vælgere om, at han er den rette til at udfordre Trump.

Michael Bloomberg har brugt en betydelig mængde af sine egne penge på sit kandidatur.

Det til trods fik han et skuffende resultat tirsdag, hvor en lang række amerikanske delstater afholdt demokratiske primærvalg - valg af parties kommende præsidentkandidat.

Dermed er spidskandidaterne til posten tidligere vicepræsident Joe Biden, Vermonts guvernør, Bernie Sanders, og senator for Massachusetts Elizabeth Warren.