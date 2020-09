Bloomberg vil støtte Bidens kampagne med 100 millioner dollar

Milliardæren Michael Bloomberg, som selv forsøgte at blive Demokraternes kandidat til præsidentvalget, tilbyder nu en håndsrækning til partiets endelige kandidat, Joe Biden.

78-årige Bloomberg lover at støtte Joe Bidens kampagne i den vigtige svingstat Florida med mindst 100 millioner dollar. Det svarer til 628 millioner kroner.

Bloombergs beslutning om at støtte kommer på et vigtigt tidspunkt i præsidentræset. Meningsmålinger viser et tæt løb mellem Joe Biden og USA's præsident, Donald Trump, i Florida.

- Mike Bloomberg er dedikeret til at hjælpe med at overvinde Trymp. Og det sker i svingstaterne, siger Bloombergs rådgiver Kevin Sheekey.

Han tilføjer, at Bloombergs støtte er vigtig, da den betyder, at 'Demokraterne og Biden-kampagnen kan investere mere i andre nøglestater som Pennsylvania, som bliver afgørende for en Biden-sejr'.

Både Republikanerne og Demokraterne forventer, at Florida bliver den dyreste stat at føre kampagne i. Florida er en af de svingstater, hvor der er flest valgmænd at hente ved valget 3. november.

Staten tilbyder 29 af 270 valgmænd, der skal til for at blive præsident. Der er 538 valgmænd i hele USA, og der skal derfor 270 valgmænd til en sejr.

Michael Bloomberg, som er tidligere borgmester i storbyen New York City, brugte en milliard dollar fra egen formue i sine bestræbelser på at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Men nu bruger han altså i stedet af formuen til at bakke op om Demokraternes kamp for at vinde over præsident Trump.