Bødskovs pressechef: - Ej hvor er I sindssyge

- Ej, hvor er I sindssyge, fløj det ud af munden på pressechefen, da medierne forsøgte at stille spørgsmål til den nye forsvarsminister, Morten Bødskov.

- Ej, hvor er I sindssyge, fløj det ud af munden på pressechefen, da medierne forsøgte at stille spørgsmål til den nye forsvarsminister, Morten Bødskov. Selv siger hun, at DR-journalist råbte ad hende

Morten Bødskovs pressechef fik en mindre nedsmeltning, da pressen ville stille spørgsmål til den nye forsvarsminister.

Foran et stort presseopbud holdt Trine Bramsen og Morten Bødskov taler til hinanden under dagens ministeroverrækkelse i Forsvarsministeriet.

Men højst usædvanligt var der ikke tid til spørgsmål fra de ventende journalister.

I stedet hoppede Bødskov af scenen, smuttede ud gennem sikkerhedsdørene bag scenen og ud til DR og TV 2, der stod og ventede i ankomsthallen.

Noget overrasket fulgte de resterende journalister med.

Flere gange under interviewet med TV 2 stod Forsvarsministeriets pressechef, Karen Clement, og hev ministeren i ærmet. Også TV 2's journalist fik et par prik.

Flygtede ind igen

Da live-interviewet med TV 2 var ovre, smuttede Bødskov og pressechefen forbi de andre medier. Idet pressen fulgte med ind mod scenen igen, flød bægeret over for Bødskovs nye pressechef, Karen Clement.

- Ej, hvor er I sindssyge, fløj det ud af pressechefen, der nok havde ønsket, at ministeroverrækkelsen foregik uden medier.



Artiklen fortsætter under billedet ...

Pressechef i Forsvarsministeriet Karen Clement sammen med daværende forsvarsminister, Trine Bramsen. Foto: Philip Davali/RitzauScanpix

Voldsomt

Da Ekstra Bladet fanger Karen Clement på en telefon forklarer hun optrinnet.

- Det var, fordi Anja (Westphal fra DR, red.) simpelthen stod og råbte, svarer Karen Clement med henvisning til DR's mangeårige politiske reporter.

- Hvorfor lader man ikke bare et menneske gå væk? Hun kunne jo bare sende en sms, hvis hun vil have ministeren til at stille op i en udsendelse.

- Giver det ikke meget god mening, at pressestanden gerne vil have et interview med den nye minister?

- Jo, og han gav jo også interview. Der var fin tid til at tale om det styrkede beredskab.



Voldsomt på grund af højde

I en sms til Ekstra Bladet uddyber hun:

'Vi var på vej ind ad døren til ministeriets kantine, efter ministeren havde givet interviews til flere medier ude i forhallen', skriver hun og fortsætter.

'Nu er jeg heller ikke så høj, så det kan godt være, at det virker endnu mere voldsomt på mig, når en hel flok mennesker vælter ind i mig.'

DR's Anja Westphal interviewer daværende finansminister Kristian Jensen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet ville ellers gerne følge op på det interview, vi lavede med Morten Bødskov efter ministeroverrækkelsen i Skatteministeriet for få dage siden. Her havde Morten Bødskov intet problem med at tale med journalisterne en efter en.

Her spurgte vi ind til den verserende sag, der kører om Morten Bødskov, der siden november har vidst, at hybridbiler slet ikke er lige så grønne, som ham og regeringen ellers påstår.

Den nye forsvarsminister, der indtil denne rokade har været skatteminister, fortalte ikke Folketinget om tallene fra november.

- Der er flere andre undersøgelser, med konklusioner i hver sin retning, var begrundelsen for ikke at give tallene til Folketinget.

Ingen opfølgning i dag

Derfor ville Ekstra Bladet i dag gerne høre, hvilke undersøgelser han mente, og hvad konklusionerne indeholder.

Danmark giver fire milliarder i støtte til køb af hybridbiler for at sikre den grønne omstilling. Men siden november har Morten Bødskov vidst, at hybridbilerne ikke er specielt grønne.