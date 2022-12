Børneforsker Per Schultz Jørgensen er død - 89 år

Per Schultz Jørgensen, professor emeritus og tidligere formand for Børnerådet, er død i en alder af 89 år. Det skriver hans søn Kresten Schultz Jørgensen på Facebook.

Han var syg med lungekræft og har de seneste dage været indlagt.

- Vi har i dag sagt farvel til vores far, Per Schultz Jørgensen. Han sov fredeligt ind tidligt i morges på Gentofte Hospital, hvor han de seneste dage har været indlagt efter måneders kamp med lungekræften, skriver hans søn.

Det var først og fremmest som formand for Børnerådet fra 1998 til 2001, at Per Schultz Jørgensen blev offentligt kendt.

Som børneforsker og næstformand i Børnerådet kæmpede han årene før det en hård og utrættelig kamp for at påvirke politikerne til at afskaffe forældres ret til at slå deres børn. Det der hed revselsesretten.

Det lykkedes i 1997.

For sit arbejde i Børnerådet har han blandt andet modtaget Dansk Pædagogisk-Historisk Forenings Erna-pris og Unicef Prisen for at tale børns sag.

Per Schultz Jørgensen er født i Kolding og blev ligesom sine forældre læreruddannet, men efter et år på en skole for svagt begavede børn blev hans interesse for psykologi vakt.

Han videreuddannede sig i 1968 til cand.psych.

Senere blev han lektor ved Københavns Universitet og derefter forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet.

I 1991 blev han udnævnt til professor ved Danmarks Lærerhøjskole. Det hedder i dag Danmarks Pædagogiske Universitet.

Per Schultz Jørgensen er far til to sønner og en datter. Han efterlader sig også en hustru.

Per Schultz Jørgensen er forfatter til flere bøger om børn, opdragelse, relationer og dannelse.

Blandt de senest udgivelser er 'Opdragelse til livsmod og bæredygtighed' fra 2020 og 'Vendepunkter', som er udkommet i år.