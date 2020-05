Bolsonaro raser over politiet i nøglevideo i efterforskning

I en video frigivet af Brasiliens højesteret raser præsident Jair Bolsonaro over landets politi og retsvæsen.

Videoen viser Bolsonaro udtale, at han nægter at se sin familie eller venner ende i problemer på grund af sine manglende muligheder for at udskifte embedsmænd i politiet.

Optagelsen er en afgørende del af en efterforskning af Bolsonaro på baggrund af anklager fra hans tidligere justitsminister Sergio Moro, som sagde op sidste måned. Moro har beskyldt præsidenten for at ville udskifte centrale folk i det føderale politi.

Videoen er fra 22. april og viser et møde mellem flere ministre og Bolsonaro, hvor han giver udtryk for, at han har beføjelser til at udskifte politifolk, deres chefer og ministre.

- Jeg har forsøgt at udskifte vores sikkerhedsfolk i Rio de Janeiro på officiel vis, og det kunne jeg ikke. Det er slut. Jeg vil ikke vente på, at min familie og venner bliver røvrendt, siger Bolsonaro i videoen.

- Hvis du ikke kan udskifte (embedsmanden), så udskift hans chef. Hvis du så ikke kan udskifte chefen? Skift ministeren. Sådan er det. Det er ikke for sjov, tilføjer han.

På Facebook skriver Bolsonaro efter frigivelsen af videoen, at der ikke er 'nogen indikationer på indblanding i det føderale politi'.

I et interview på den brasilianske radiostation Jovem Pan siger han, at han talte om sin personlige sikkerhed - ikke ledende politifolk.

Timingen for offentliggørelsen af den nye video kunne fra Bolsonaros synspunkt nok havde været bedre.

Præsidenten er blevet kritiseret for sin håndtering af coronavirusudbruddet, og Brasilien er nu ifølge officielle tal det land i verden med næstflest smittede. Kritikere er begyndt at tale om en mulig rigsretssag.

Før Bolsonaro blev præsident, repræsenterede han delstaten Rio de Janeiro i landets parlament i over 30 år. Han søn, senator Flavio Bolsonaro, begyndte også sin karriere her og undersøges for beskyldninger om korruption.

Det er kun dele af videoen, der er offentliggjort.