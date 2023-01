Bolsonaro skal efterforskes for stormløb mod Kongressen

Efterforskningen af stormløbet mod Brasiliens lovgivende forsamling, Kongressen, søndag i sidste uge kommer til at inkludere en granskning af tidligere præsident Jair Bolsonaro.

Det har landets højesteret besluttet, efter at den brasilianske rigsadvokat havde bedt om at få den kontroversielle ekspræsident inkluderet i efterforskningen.

Jair Bolsonaro har både fordømt stormløbet og nægtet, at han skulle have haft noget med det at gøre.

Artiklen fortsætter under videoen...

Tilhængere af den tidligere brasilianske præsident Jair Bolsonaro stormer her præsidentpalads og parlamentet

Kritikere peger dog alligevel på hans adfærd op til og efter det seneste præsidentvalg, hvor han tabte embedet til den venstreorienterede Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro har længe sået tvivl om det brasilianske valgsystems pålidelighed og insinueret, at det er sårbart over for svindel.

Annonce:

Rigsadvokatens anmodning går på en video, som Bolsonaro lagde ud på sociale medier, hvori han stiller spørgsmål ved, om præsidentvalget i 2022 foregik på ordentlig vis.

Videoen blev først delt to dage efter stormløbet - og er i øvrigt siden blevet fjernet igen - men rigsadvokaten mener alligevel, at den retfærdiggør efterforskning af Bolsonaro og kan fungere som et bevis, der knytter ekspræsidenten til stormløbet.

Bolsonaro rejste i slutningen af sit embede til den amerikanske delstat Florida, hvor han stadig befinder sig.

Stormløbet skete søndag i sidste uge, efter at tusindvis af vrede Jair Bolsonaro-tilhængere havde samlet sig i landets hovedstad, Brasília.

Efter intense kampe mod politiet formåede demonstranterne at bryde ind i både Kongressen, landets højesteret og præsidentpaladset Palacio do Planalto.

Over 1200 personer er blevet anholdt i Brasilien i forbindelse med stormløbet.

Annonce:

Demonstranterne krævede blandt andet en genoptælling af anden valgrunde i præsidentvalget sidste år. Her tabte Bolsonaro snævert til Lula, som nu er landets præsident.