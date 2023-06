Bolsonaro udelukkes i syv år

Brasiliens ekspræsident Jair Bolsonaro er udelukket fra politik i syv år.

Det har et flertal af syv dommere ved landets valgtribunal afgjort fredag.

Fire af dommerne mener, at Bolsonaro har misbrugt sin magt i forbindelse med valget sidste år. Her led han nederlag til den nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva.

Derfor er han udelukket fra at bestride et offentligt embede frem til 2030.

Bolsonaro kan anke afgørelsen til landets højesteret.

Én af dommerne mener ikke, at Bolsonaro misbrugte sin politiske magt og de brasilianske medier.

To af dem har fredag ved 17.45-tiden dansk tid endnu ikke stemt. Men deres stemmer vil ikke kunne rokke ved afgørelsen.

Sagen mod Bolsonaro blev indledt torsdag i sidste uge.

Den højreorienterede ekspræsident er anklaget for at have misbrugt sin magt, da han sidste år kaldte en række ambassadører sammen.

Under mødet med dem gav han udtryk for, at han ikke havde tillid til Brasiliens elektroniske valgsystem og fremlagde en lang liste af udokumenterede påstande om manglerne ved systemet.

Han kom ikke med beviser for sine påstande om valgsystemets fejl og mangler.

- Bolsonaro brugte mødet med ambassadørerne til at sprede tvivl og anspore konspirationsteorier, sagde dommer Benedito Goncalves tidligere på ugen.

Ekspræsidenten afviser at have gjort noget forkert. Og han siger, at han allerede nu har planer om at bringe sagen hele vejen til landets højesteret.

- Jeg har ikke angrebet valgsystemet. Jeg fremviste bare dets mulige svagheder, sagde han fredag, inden afgørelsen kom fra valgdomstolen.

Den 68-årige ekspræsident er også anklaget for at have misbrugt statslige medier ved at holde mødet i præsidentpaladset. Det skete i forbindelse med valget i oktober sidste år.

Brasilien holder præsidentvalg igen i 2026.

Bolsonaro var senator, inden han blev præsident. Men hvis højesteretten opretholder valgtribunalets afgørelse, vil han heller ikke kunne stille op til Senatet eller andre politiske embeder.