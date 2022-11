Bolsonaro vil slette stemmer

Den afgående brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, bestrider tabet ved Brasiliens præsidentvalg og beder myndighederne om at slette stemmer, der er afgivet elektronisk.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge Reuters har Bolsonaro indleveret en klage til landets føderale valginstans. Det har han gjort, fordi han ønsker 'ekstraordinær verificering' af valgresultatet.

Bolsonaro tabte i oktober til 77-årige Luiz Inácio Lula da Silva. Den sejr har valgmyndigheden allerede anerkendt.

Den stærkt højreorienterede Bolsonaro begrunder ifølge AP sit ønske med en softwarefejl, som uafhængige eksperter dog tidligere har slået fast, ikke har påvirket resultatet.

Skulle Bolsonaro få sin vilje, vil han stå tilbage med 51 procent af de gyldige stemmer. Det oplyser Marcelo de Bessa, som er advokat for den afgående præsident.

Mange af den afgående præsidents allierede har anerkendt resultatet, som tildeler Lula da Silva sejren.

Demonstranter i flere byer landet over har dog nægtet at gøre det samme.

Bolsonaro forblev tavs i flere dage efter valgresultatet. Det fik flere til at frygte, at han ville forsøge at klynge sig til magten med opbakning fra de demonstrerende tilhængere.

I takt med at flere af Bolsonaros allierede erkendte valgnederlaget, sagde Bolsonaro, at han ville respektere forfatningen.

Efterfølgende godkendte han starten på processen for magtoverdragelsen til Lula da Silva, der indsættes på præsidentposten 1. januar.

Bolsonaro har dog stadig ikke utvetydigt anerkendt valgresultatet eller lykønsket Lula da Silva med sejren.

