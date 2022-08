Bommert i sag om udlændinge

Udlændingestyrelsen har valgt at ophæve kontrakten med et botilbud, der tidligere vandt et udbud, og sagen skal nu i et hasteudbud

Botilbuddet Norden i Hjørring Kommune vandt tilbage i juli et udbud om at huse 14 udlændinge med forskellige diagnoser.

Nu har Udlændingestyrelsen så valgt at ophæve kontrakten med botilbuddet, der skulle have huset de 14 udlændinge fra september. Sagen skal derfor i hasteudbud.

Det skriver Jyllands-Posten.

Den simple grund til ophævelsen af kontrakten er, at Botilbuddet Norden kun har plads til syv personer.

Plads til 18

I forbindelse med udmeldingen om, at Boltilbuddet Norden vandt udbuddet, gjorde Hjørring Kommune opmærksom på, at der ifølge lokalplanen kun måtte bo syv personer på adressen.

Det var ellers gjort klart i udbudsmaterialet, at der skulle kunne bo 18 personer hos udbudsvinderen.

Derfor bad Udlændingestyrelsen botilbuddet om at bekræfte, at de kunne huse de 18 personer, som der var krav om.

Kontrakten er nu ophævet, da 'Botilbuddet Norden ApS er ikke fremkommet med dokumentation eller en tilbagemelding, der i fornødent omfang betrygger Udlændingestyrelsen i, at Botilbuddet Norden ApS kan opfylde forpligtelserne efter kontakten om at indkvartere op til 20 beboere pr. 1. september 2022,' som det står i en pressemeddelelse.

Ærgerligt forløb

Søren Smalbro (V), der er borgmester i Hjørring Kommune ærgrer sig over forløbet.

- Forløbet har været rigtigt ærgerligt - at vi som kommune og en velfungerende by som Vrå bare via en pressemeddelelse dengang fik at vide, at der vil komme den aktivitet ved byen, siger han til Jyllands-Posten.

Han understreger, at en sag som denne skaber utryghed, og han ville gerne have haft borgerne inddraget, som de eksempelvis bliver ved opsættelse af vindmøller.