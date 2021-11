Bookmaker hælder knebent til Aggesen-afgang på Frederiksberg

Når danskerne tirsdag stemmer til kommunal- og regionalvalget, udspiller der sig dramatiske opgør flere steder i landet.

Et af de steder, hvor det ser ud til at blive spændende, er på Frederiksberg, der i 112 år har haft et konservativt bystyre.

I 2017 var magten blot 168 stemmer fra at skifte i kommunen med knap 104.000 indbyggere, og også i år spås kampen at blive tæt.

Danske Spil hælder dog knebent til, at den siddende borgmester, Simon Aggesen (K), misser genvalg som Frederiksbergs borgmester.

Bookmakeren gav mandag eftermiddag pengene 1,72 gange igen, hvis Aggesen ikke genvinder posten, mens pengene gives 2 gange igen ved et genvalg.

34-årige Simon Aggesen overtog i 2019 posten som borgmester, efter at hans partifælle Jørgen Glenthøj gik af efter eget ønske.

Siden har Aggesen blandt andet været i fokus efter en lukrativ boligfinte, og flere andre politikere har meldt, at de går efter borgmesterposten.

Et andet sted, som ser ud til at blive mere end almindeligt spændende, er på Bornholm, hvor socialdemokraten Thomas Thors er borgmester.

I starten af november var han ellers favorit hos Danske Spil, og pengene blev givet 1,18 gange igen ved et genvalg. Men nu spås der dødt løb.

Bliver Thors genvalgt som borgmester, giver bookmakeren pengene 1,85 gange igen. Det samme er tilfældet, hvis han ikke beholder borgmesterposten.

En meningsmåling i oktober pegede på, at Enhedslisten ville blive det største parti på øen med hver fjerde stemme efter valget.

Meningsmålinger er usikre, men holder det ind i stemmeboksen, kan det blive viceborgmester Morten Riis (EL), der overtager posten.

Thomas Thors afløste i januar den populære Winni Grosbøll (S), der efter 11 år i spidsen for økommunen fik en stilling som direktør i Friluftsrådet.

I Kolding er valget også tæt fulgt, da de tidligere ministre Villy Søvndal (SF) og Eva Kjer Hansen (V) begge har lagt billet ind på at afløse Venstres Jørn Pedersen som borgmester.

Danske Spil giver odds 1,60, hvis Venstre også har posten efter valget.

I Ishøj er der ifølge Danske Spil til gengæld ikke den store tvivl om, at der skal skiftes ud på borgmesterposten.

Her gives pengene syv gange igen, hvis den siddende borgmester, Ole Bjørstorp fra Ishøjlisten, beholder sin post.

Den 75-årige borgmester blev vraget som Socialdemokratiets spidskandidat sidste år og lavede en ny lokalliste, hvorfra han udfordrer sit gamle parti.