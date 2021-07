Borgerlige i Sverige opgiver at danne ny regering

Den borgerlige statsministerkandidat i Sverige, Moderaternas Ulf Kristersson, har opgivet at danne en ny regering. Det oplyser han på et pressemøde torsdag.

Han har de seneste dage holdt samtaler med de forskellige partier i det svenske parlament, Riksdagen. De har givet ham den opfattelse, at der er et flertal imod en regering med ham i spidsen.

- De parlamentariske forudsætninger for at bygge en borgerlig regering findes ikke, siger han på pressemødet.

- Jeg har sagt til talmannen (Riksdagens formand, red.), at der ikke er forudsætninger for at fortsætte, da der er 175 mandater imod.

Det er Riksdagens formand, der står i spidsen for forhandlingerne om en ny regering. Det er derfor ham, der bestemmer, hvad der skal ske nu.

Ulf Kristersson oplyser på pressemødet, at han ikke ved, om talmannen vil have Riksdagen til at stemme om en regering ledet af Moderaterna, eller om han går videre og beder en anden partileder undersøge muligheden for at danne regering.

Opgaven er ikke nødvendigvis at finde et flertal i Riksdagen, som vil støtte en ny regering. I første omgang skal der bare ikke være et flertal imod den. Riksdagen har 349 medlemmer.

Partier kan eksempelvis afstå fra at stemme, hvilket vil kunne muliggøre en regering.

Det er dog ikke lykkedes for Ulf Kristersson. På pressemødet fortalte han om de samtaler, han havde haft med andre partier. Alle samtaler holdt Kristersson med Kristdemokraternas partileder, Ebba Busch Thor.

De to havde talt med Sverigedemokraterna og Liberalerna. Tilsammen var de fire partier ifølge Kristersson blevet enige om de grove træk i en justits-, skatte-, migrations-, integrations- og klimapolitik.

De fire partier har ikke et flertal. Her skulle Kristersson bruge Centerpartiet. Samtalerne med sidstnævnte har dog slået hans statsministerdrømme itu i denne omgang.

Partiet anbefalede før seneste valg en regering ledet af netop Ulf Kristersson.

Men Centerpartiet vil ikke samarbejde med Sverigedemokraterna. Og Ulf Kristerssons opfattelse er, at Centerpartiet ikke vil afstå fra at stemme imod en regering ledet af ham med Sverigedemokraternas opbakning.