Borgmester fra Alternativet indrømmer CV-fusk

Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, undskylder i en mail for urigtige oplysninger om CV og forhold om indretning og ansættelser.

I mailen undskylder borgmesteren for en række elementer, som han i medierne har været under skarp kritik for de seneste uger.

- Jeg vil også gerne undskylde, at jeg har opgivet og videregivet urigtige og upræcise oplysninger om mit CV til flere medier, skriver han.

- Det skulle aldrig være sket - og det påtager jeg mig det fulde ansvar for. Jeg beklager desuden, at jeg ikke med det samme sagde klart og utvetydigt undskyld for de fejl, der er begået, lyder det videre.

Det kom i sidste uge frem, at Grünfeld i forbindelse med kommunalvalget sidste år havde oplyst, at han havde en master i positiv psykologi.

Det har han tidligere undskyldt, da sagen blev bragt op af Radio24syv. Men det viser sig, at borgmesteren flere gange har rodet rundt i sit CV.

Ifølge sammen radiostation angav han i forbindelse med folketingsvalget, at han havde en kandidatuddannelse. Men det passer heller ikke. Han har en HD fra Handelshøjskolen i Aarhus, der svarer til bachelorniveau.

Borgmester fra Alternativet fanget i nyt rod med cv

Ser ikke godt ud

Alt i alt ser det slet ikke godt ud for Grünfeld, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det er ikke fordi, folk fra Alternativet skal være bedre end alle andre politikere - og så dog alligevel. Når man slår sig op på at ville gøre op med en politisk kultur, som man må forstå er belastet, så synes jeg, at der er skærpede krav til, hvor ren man selv skal være. Så derfor har han problemer.

- Tilbage i 2015 virkede det her som en lille ting: Går den, så går den - det er der ikke nogen, der opdager. Men når så oplysningerne kommer frem i sidste uge, så sænkes barren for, hvad medierne begynder at interessere sig for. Og så bliver man altså ramt af fortiden, lyder det fra Henrik Qvortrup, der fortsætter:

- Det er utroligt, at det sker. Han bør vide, at der er fokus på sådan noget her.

Møbler til kontoret

Men det er ikke kun på det parameter, at borgmesteren har været i vælten de seneste uger.

Ifølge Radio24syv havde borgmesteren købt møbler til sit kontor for 130.000 kroner udenom Københavns Kommunes indkøbsordning.

- Jeg undskylder desuden en række andre forhold om eksempelvis indretning og ansættelser, som har sået tvivl om min troværdighed - uagtet om det har været min eller forvaltningens beslutning, står der i mailen fra Grünfeld.