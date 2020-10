Borgmester frygter tysk atomaffald i baghaven

Når det tyske atomkraftværk Brokdorf lukker, kan affaldet fra kraftværket ende i Danmarks baghave.

Nærmere bestemt er den tyske kommune Harrislee i spil til at modtage atomaffaldet. Området ligger lige op til den danske grænse, og derfor er Aabenraas borgmester Thomas Andresen (Venstre) bestemt ikke begejstret.

Det siger han til Ekstra Bladet:

- Jeg er ærkemodstander af, at man vil placere det her op ad grænsen. I Danmark er vi jo modstandere af at have atomkraftværker.

Tysk atomaffald: 'Bjerg' ti meter fra grænsen

To slags affald

Det affald, de tyske myndigheder i første omgang leder efter et sted at placere, er ikke så radioaktivt, som man kunne frygte.

Ifølge borgmesteren er der tale om atomaffald, der ikke har en højere radioaktivitet, end vi eksempelvis kan finde i de bornholmske klipper.

Alligevel frygter han signalværdien:

- Jeg vil slet ikke have noget af det her. Bare alene det, at jeg har en befolkning, der er utryg... Det er jo ikke kun atomaffald, det er også isoleringsmateriale og asbest, siger Thomas Andresen til Ekstra Bladet.

Og så frygter han, at diskussionen om det knapt så farlige affald fjerner fokus fra noget endnu vigtigere:

Nemlig placeringen af det reelt radioaktive, farlige affald.

God undergrund

Når Brokdorf lukker helt, vil der nemlig også være radioaktivt affald tilbage, der har en strålingværdi langt over det tilladte.

Derfor er de tyske myndigheder i færd med at undersøge, hvor i Tyskland affaldet kan placeres. Det sker blandt andet ved at udarbejde kort over den tyske undergrund.

Og her viser kortene ifølge Thomas Andresen, at et område langs den dansk-tyske grænse kan være en mulighed.

- Det reelle problem er det, vi først kommer til at kigge ind i, når det rigtige atomaffald skal placeres. Det er reelt der, hvor vi allerede nu begynder lobbyarbejdet og tager alt det, vi overhovedet kan, i brug, siger Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa.

- Det er jo heldigvis ikke en hvilken som helst stat, vi har med at gøre, de er jo civiliserede derovre.

- Frygter du, at det lander i nærheden af jer?

- Nej, det gør jeg ikke. Men jeg har ikke noget at have min optimisme i.