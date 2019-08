Borgmester gemte sig på ø efter voldtægtssag

Efter en voldtægtssag i Enhedslistens afdeling i København valgte Ninna Hedeager Olsen at sygemelde sig selv fra sit embede som teknik- og miljø-borgmester i Københavns Kommune. Voldtægten skulle angiveligt være foregået i borgmesterens seng, hvor hende selv og tre andre havde lagt sig til at sove.

Sygemeldingen har hun ifølge Ekstra Bladets oplysninger valgt at tilbringe på Tunø, der ligger mellem Samsø og Jylland. Her har hun ifølge en kilde i partiet haft et ophold på en kro. Der er tirsdag blevet udsendt en intern mail til partiets medlemmer i København om forholdet:

'Det har medført forløb hos Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb samt ved egen psykolog. Fra begge steder har hun modtaget rådgivning om at finde ro og fred uden for København og uden for pressens søgelys og finde en hverdag med rutiner og gøremål.'

Ikke forsinket

Opholdet har ifølge partiledelsen hjulpet til at få Ninna Hedeager Olsen på benene igen.

'Det er i høj grad det, der har givet hende ro, kræfter og mod på at vende tilbage (efter planen til september, red.). Det har altså ikke forsinket hendes tilbagevenden men nærmere hjulpet hende hurtigere tilbage.'

Mailen er underskrevet af forretningsudvalgets medlemmer.

Blev befamlet

Ifølge anklagemyndigheden, vågnede Ninna Hedeager Olsen ved, at den anklagede rørte ved hendes bryster. Den anklagede skulle også have holdt borgmesteren på hofterne, imens han lavede seksuelle bevægelser op ad en anden kvinde i sengen.

Den anklagede er ikke længere medlem af Enhedslisten. Sagen er berammet til at starte 28. august, hvor han er tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

