Borgmester i USA slår alarm - kolde migranter sover på gaden

Hundredvis af migranter, som sover på gaden i El Pasos vinterkulde, får nu byens borgmester, Oscar Leeser, til at slå alarm.

Leeser har lørdag erklæret nødretstilstand i byen for at frigive midler til at håndtere det hidtil uset antal høje migranter, som krydser grænsen fra Mexico, som ligger tæt på byen.

- Vi vil sikre os, at folk bliver behandlet med værdighed. Vi vil sikre os, at folk er i sikkerhed, siger Leeser, som er demokrat.

El Paso er en højborg for Det Demokratiske Parti i USA.

Byen har tradition for at byde migranter velkommen, men er i løbet af de seneste måneder blevet overrendt af titusindvis af migranter, som er kommet til landet fra Mexico.

Alene i denne uge er landets grænsepoliti stødt på flere end gennemsnitligt 2400 krydsende migranter om dagen. Det er 40 procent flere end i oktober.

Og noget tyder på, at tilstrømningen endnu ikke har toppet.

21. december står en række indrejserestriktioner, som blev indført under coronapandemien, til at udløbe, og El Paso forbereder sig derfor på at måtte modtage endnu flere migranter.

Selv om den føderale regering i USA arbejder med at distribuere migranterne til andre byer i landet, er de lokale herberger overfyldte, og flere ser sig nødsaget til at sove på gaden, hvor temperaturen for tiden regelmæssigt når under frysepunktet.

Vicedirektør på byens rådhus Mario D'Agostino siger, at erklæringen om nødretstilstand vil gøre myndighederne i stand til at bruge flere penge på at transportere migranterne videre til andre byer i USA.

Den åbner også for, at det lokale politi kan afsætte flere ressourcer til at 'beskytte migranterne og samfundet i helhed'.