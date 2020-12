Borgmester jubler over bøde

- Jeg er glad for at annoncere, at vi har fået en bøde, lød det fra Paris' borgmester på et byrådsmøde. Men bøden er faktisk problematisk

Rådhuset i Paris har modtaget en bøde på 670.000 kroner, og den vækker glæde hos borgmester Anne Hidalgo.

Bøden er nemlig blevet udstedt, da Hidalgo har ansat 'for mange kvinder' i ledende kommunale stillinger.

- Jeg er glad for at annoncere, at vi har fået en bøde, lød det fra den socialistiske borgmester på et byrådsmøde.

'For feministisk'

Ifølge The Guardian har kommunalbestyrelsen brudt en regel fra 2013, hvor der står, at et køn ikke må stå i mere end 60 procent af ledelsesstillinger.

Og i Paris har man 11 kvinder og fem mænd i de stillinger, og så falder hammeren.

- Ledelsen på rådhuset er lige pludselig blev for feministisk, siger Hidalgo videre.

Absurd

Men faktisk er reglerne også problematiske, mener Hidalgo.

- Bøden er tydeligvis absurd, unfair, uansvarlig og farlig.

Selv om bøden er blevet udstedt, har Hidalgo ikke sinde at stoppe med at ansatte kvinder, da man endnu 'er langt bagud over alt i Frankrig.'

- For at vi en dag kan opnå lighed skal vi fremskynde tempoet og sikre, at der udnævnes flere kvinder end mænd, siger borgmesteren.

