Borgmester rasende: - Vanvittig beslutning

Blot en uge nåede de yngste elever at være i skole i Ishøj, før kommunen skal sende dem hjem igen.

Kommunen har landets højeste antal smittede per 100.000 indbyggere med 310, og derfor tog regeringen beslutningen om at lukke kommunens skoler igen. Men det er borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp, langt fra tilfreds med.

- Jeg mener, det er en vanvittig beslutning og en hovsa-løsning. At de små elever skal straffes, er forkert, siger han til mediet.

Alle skal testes

Regeringen besluttede fredag, at Ishøj Kommune som den eneste i landet skulle underlægges yderligere restriktioner, så man kan få smitten ned i området.

Samtidig opfordrer sundhedsminister Magnus Heunicke alle borgere i kommunen om at lade sig teste.

Flere til Ishøj

I en pressemeddelelse oplyser Sundhedsministeriet desuden, at man har valgt at sende yderligere 100 medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Ishøj Kommune, som skal være del af en 'task force', der arbejder med opsporing af smitte.

Borgmester Ole Bjørnstorp er enig i, at øget smitteopsporing i kommunen er nødvendig. Det er udelukkende nedlukningen af skolerne, han har et problem med, oplyser han til DR.

FAKTA: Her er de øgede tiltag i Ishøj Kommune Tiltagene er bl.a.: Etablering af lokal task force i Ishøj Kommune



Opfordring til alle indbyggere i Ishøj Kommune om at lade sig teste i uge 7



Elever i 0.-4. klasse hjemsendes fra mandag den 15. februar 2021 til og med den 28. februar 2021



Styrket kommunikation og håndhævelse



Kilde: Sundhedsministeriet