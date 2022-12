Borgmester trækker på skuldrene: - Kørt lige efter bogen

Selvom medierne intensivt har beskrevet sagen, hvor Aabenraa Kommune som de eneste i landet har straffet borgere for at køre over grænsen og handle, mener borgmesteren ikke, at han skal kommentere den

Sagen har rullet i månedsvis.

Ombudsmanden forlanger den kulegravet, og Beskæftigelsesministeriet mener, at man bevæger sig på kant med EU-lovgivningen.

Lørdag besluttede Aabenraa Kommune så at tilbagebetale de kontanthjælpsmodtagere, som er blevet trukket tusindvis af kroner for at rulle 350 meter syd for grænsen for at handle dagligvarer.

Men borgmesteren mener ikke, at sagen er stor nok til, at han behøver udtale sig i den.

Vi har udvalgsstyre

Ekstra Bladet har flere gange rettet henvendelse til borgmesteren i kommunen, Jan Riber Jakobsen, men her har han afvist at stille op til interview. Tirsdag vil den konservative borgmester så gerne fortælle hvorfor:

- Vi har valgt at køre udvalgsstyre, og det vil sige, at jeg har de tre p'er: penge, planlægning og personale, ellers kører vi det ude i udvalgene, fordi det bliver noget rod, når borgmesteren går ind og blander sig. Hvis det mislykkes, skal den en tand højere op, lyder det over telefonen.

- Så du mener ikke, at når man går ind og betaler borgere i sin kommune penge tilbage, at man så er mislykkedes?

- Nej. Det mener jeg faktisk ikke, fordi arbejdsmarkedsudvalget, altså selve budgettet, lægger vi jo også ud fra vores kommunalbudget. Det er Udbetaling Danmark og arbejdsmarkeds ...

- Så hvor højt skal vi op, for at vi overhovedet kan få et interview med dig?

- Hvis du vil snakke om planlægning, ligger det jo under mit domæne. Altså det her er kørt lige efter bogen, lyder det fra Jan Riber Jakobsen.

Kontanthjælpsmodtagere i grænselandet føler sig fanget af strenge regler, der betyder, at de skal bede om lov for at må handle et par hundrede meter syd for grænsen den tilladte ene gang om måneden Ekstra Bladet har talt med flere kontanthjælpsmodtagere, som er fortvivlede over de gakkede grænseregler.

Foregår kun her

Ekstra Bladet kunne i oktober fortælle, hvordan Marianne Haarnagel blev bonnet knap 40.000 kroner af kommunen, fordi hun havde været en tur forbi grænsehandlen.

Siden er det blevet afdækket, at Aabenraa, som den eneste kommune i landet, straffer denne gruppe borgere, hvis de kontoudtog, som kontanthjælpsmodtagere troligt skal aflevere på jobcentret, har vist, at de er trillet en tur i Fleggaard.

Indtil videre har Jan Riber Jakobsen holdt sig helt uden for sagen. Ekstra Bladet har dog talt med formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa byråd, Dorrit Knudsen (S), der mener, at kommunen blot har fulgt reglerne.