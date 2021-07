Borgmester vil gå byggeri på Amager Fælled efter i sømmene

Byggeriet på Amager Fælled fortsætter, selv om flere klagenævn har forlangt det bremset.

Det frustrerer teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). Hun vil nu have undersøgt, om det er lovligt, at dele af byggeriet på Amager Fælled fortsætter.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen kan man ikke stoppe det igangværende arbejde. Men den vurdering vil borgmesteren altså have gået efter i sømmene.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi har fået en vurdering fra ét advokatfirma, som altså ikke mener, at forvaltningen kan standse byggeriet.

- Men nu vil jeg stille et medlemsforslag om, at vi får en second opinion fra et andet firma, for vi skal stå på et helt sikkert grundlag, hvis vi bare skal lade stå til i så vigtig en sag som denne.

- Det håber jeg, at mine kolleger i udvalget vil bakke op om, lyder det i meddelelsen.

En række fagfolk har kritiseret den juridiske vurdering fra kommunens eksterne advokater. Førstnævnte er uenige i, at Københavns Kommune ikke kan blande sig.

Derfor inviterer Ninna Hedeager Olsen dem til møde for at få hjælp til at standse byggeriet.

Desuden vil hun have de eksterne advokater til ikke kun at forholde sig til en afgørelse fra Miljø- og Fødeklagenævnet, men også fra Planklagenævnet.

I begyndelsen af juli slog Planklagenævnet fast, at det omstridte byggeri skulle indstilles øjeblikket.

Nævnet vurderede, at der kan ske 'uoprettelig skade' i forhold til de beskyttede arter eller beskyttet natur, hvis byggeriet fortsætter.

I sin afgørelse skriver Planklagenævnet, at en 'ikke ubetydelig del' af det område, hvor vandsalamanderen yngler, vil blive dækket af det nye byggeri.

Der er tale om en bydel, som efter planen skal fylde op mod 219.000 kvadratmeter og have plads til omkring 2000 boliger.

- Jeg vil nu bede forvaltningen om at få den juridiske rådgiver til også at forholde sig til, om der i afgørelsen fra Planklagenævnet er noget, som fordrer, at vi som kommune går ind og sikrer, at arbejdet indstilles, indtil det juridiske grundlag og konsekvenserne for naturen er endeligt afklaret, lyder det.

Mens forvaltningens jurister undersøger sagen, har protestbevægelsen Amager Fælleds Venner valgt at stævne projektselskabet Fælledby P/S, som er bygherre. Det skriver TV 2 Lorry.