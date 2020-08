Borgmester vil gøre strande i København fri for røg

Det skal være slut med at snuppe en smøg på de københavnske strande i det gode vejr.

I hvert fald hvis det står til Sisse Marie Welling (SF), der er sundheds- og omsorgsborgmester i København. Hun vil stoppe rygning på strandene til gavn for ikkerygere og børnefamilier.

- Strandene er et af de steder, hvor rigtig mange familier kommer med deres børn. Vi ønsker os en røgfri generation, og hvis det skal lykkes, bliver vi nødt til at skabe nogle røgfri miljøer for vores børn.

- Det er rigtig vigtigt, at når børnefamilier er på udflugt, så foregår det ikke med passiv rygning, ved at naboen ryger de små børn op i hovedet, siger hun.

Små børn skal ikke få den opfattelse, at cigaretter hører til på stranden, mener hun.

Derfor stiller Sisse Marie Welling et forslag i Borgerrepræsentationen om at gøre strandene røgfri.

Hvis forslaget vedtages af et flertal, kan det føre til, at der blive sat skilte op, som henstiller til, at folk dropper rygning på stranden. Kommuner må ikke indføre deciderede forbud, pointerer borgmesteren.

- Vi må lave henstillinger, og det har vi gjort på vores legepladser for knap ti år siden. Og det har virket.

Henstillingen om at dropper smøgerne på legepladserne kom i 2013.

- På samme måde håber vi, at det kan lykkes på vores strande, hvis vi med skiltning og venlige henstillinger opfordrer til, at folk lader cigaretpakken blive i tasken, siger hun.

Sundhedsborgmesteren regner med, at borgerne tager godt imod initiativet om at skabe flere røgfri miljøer i kommunen.

- Jeg tror, at rigtig mange vil være glade for det, siger Sisse Marie Welling.