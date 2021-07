Borgmesterkandidat sprængte bombe: Nu ryster kollegerne på hovedet

Mens et samlet byråd i Randers Kommune er gået på sommerferie, har Venstres borgmesterkandidat til det kommende lokalvalg, Christian Brøns, detoneret en regulær bombe.

Han trækker sit kandidatur og er efter den nuværende byrådsperiode færdig med politik, lød det onsdag. Årsagen er ifølge Venstre-spidsen, at der hersker 'en usund kultur i Randers Kommune'. Nærmere ville han ikke komme det.

Dermed var pilen ellers indirekte rettet mod kollegerne på rådhuset. Dagen derpå har Ekstra Bladet talt med en håndfuld medlemmer af byrådet i den kronjyske hovedstad. Her fortæller flere fra ferielandet, at de er dybt forundret over Christians Brøns' kritik.

Christian Brøns (V) er så utilfreds med kulturen i Randers Kommune, at han ikke opstiller til kommunalvalget 16. november, selvom han ellers var kandidat til borgmesterposten. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

TV 2 Østjylland har i 2016 beskrevet problemer med hård tone i Randers Byråd, men i 2021 mener en række medlemmer på tværs af flere partier, at tonen nu er god og ordentlig.

- Jeg må sige, at det kom bag på mig. Jeg tror uden at vide noget, at der ligger mere bag den beslutning. Man opfatter det selvfølgelig forskelligt, men jeg synes bestemt ikke, at tonen er så hård, at det er noget, man trækker sig for. Christian fremstår for mig ikke som en person, der ikke kan klare mosten, så det virker lidt som en begrundelse, der er opfundet til lejligheden, siger Enhedslistens Frida Valbjørn.

Hun bakkes op af det tidligere Venstre-medlem Christina Kjærsgaard, der nu er en del af Det Konservative Folkepartis gruppe.

- Det kom da også som lidt af en bombe for mig. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er totalt uforstående, og det, der ryster mig mest, er begrundelsen, han kommer med. Jeg synes, at vi i Det Konservative Folkeparti kan arbejde frit med andre partier og lister. Det virker lidt som en søgt undskyldning, og det triste er, at han efterlader Venstres byrådsgruppe og bagland midt på perronen, fordi det ikke bliver nemmere nu for den nye kandidat, de vælger, at fortsætte samarbejdet med andre partier og lister.

- Der har indimellem været nogle hårde debatter, og dem har Venstre da selv bidraget til. Derfor forstår jeg faktisk ikke, hvad anledningen er for Christian til at gøre, som han gør. Personligt vil jeg sige, at jeg har haft et tættere samarbejde med mange byrådsmedlemmer i den her byrådsperiode, end jeg nogensinde tidligere har haft, lyder det samstemmende fra Beboerlistens Bjarne Overmark.

Hos de radikales enlige medlem lyder det endda om stemningen i byrådet:

- Jeg er slet ikke enig i kritikken. Det har aldrig været så godt som i de sidste par år, siger Mogens Nyholm.

Pilen peger tilbage

Faktisk mener nogle af de adspurgte, at Christian Brøns skulle pege pilen mod sig selv.

- Hvis man taler om at forsøge at få samarbejde til at køre, kan jeg bare konstatere, at han aldrig har ringet til mig for at tale om politik. Hvis man virkelig ville gøre et forsøg, ville man jo ringe rundt til gruppelederne for partierne, men jeg har ikke modtaget ét eneste opkald fra ham i otte år, lyder kritikken fra Mogens Nyholm (R).

Den kritik er man enig i hos både de konservative og Enhedslisten.

- Han skulle måske kigge lidt indad. Vi ved, at Venstre har et mistillidsvotum mod kommunaldirektøren, som stadig svæver i luften. Har Christian Brøns så selv gjort noget for at forbedre arbejdsklimaet? Han peger pistolen ud mod sine 30 kolleger i stedet for at komme med den reelle begrundelse, og det klæder ikke en borgmesterkandidat, siger Christina Kjærsgaard (K).

- Jeg synes, at det er irriterende. Det her med dårlig tone er noget, som politikerne har opfundet at sige til lejligheden, men det er jo det, som borgerne kommer til at tro, lyder der fra Frida Valbjørn (EL).

Den tidligere håndboldstjerne Katrine Fruelund er enig med Christian Brøns i, at kulturen i Randers byråd er direkte elendig. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Der er dog opbakning at hente fra partifællen Katrine Fruelund. Den tidligere stjerne for det danske håndboldlandshold og nuværende medlem af byrådet for Venstre. Katrine mener nemlig, at Christian Brøns har fuldstændig ret i, at der hersker et usundt miljø på rådhusets gange.

- Det er noget, der har været der lige så lang tid, som jeg kan huske. Der er noget historik, som der er nogle, der ikke vil slippe. Det er lidt sådan, at fordi nogen har gjort noget for mange år siden, vil man stadig hævne sig. Det er jo synd for kommunen, at det skal være sådan.

- Jeg har talt med flere medlemmer af byrådet, der fortæller mig, at de ikke mener, at der er en rådden kultur. Er det kun i Venstre, at man ser problemer med kulturen?

- Jeg er nu ikke bange for at stå fast. Jeg synes, at det er til grin, når vi skal sidde til langt ud på aftenen med mange punkter, vi skal igennem, at der så ikke bliver diskuteret på saglig vis, men i stedet gennem drillerier og alt muligt. Det bærer det præg af i Randers Kommune, og det er ærgerligt.