Boris-ballade: 'Hellere lig i gaderne end mere nedlukning'

Flere britiske medier skriver, at Boris Johnson angiveligt skulle have sagt, at han hellere vil have lig i gaderne end at beordre flere corona-nedlukninger. Det har skabt ballade i Storbritannien

Følgende sætning har skabt ballade på højeste niveau i Storbritannien:

'Hellere lig i gaderne end mere nedlukning'.

Det hele startede i weekenden, hvor det britiske tabloidmedie Daily Mail første gang skrev, at premierministeren havde sagt den kontroversielle sætning i forbindelse med et møde i hans officielle residens på Downing Street 10 i oktober.

Angiveligt blev ordene sagt i forbindelse med drøftelserne om en tredje nedlukning af Storbritannien, der efter sigende frustrerede premierministeren så meget, at bølgerne skulle være gået højt. Meget højt.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Johnson-lejren har i kølvandet på historien afvist påstandene og taget afstand fra dem. Men det stoppede ikke her.

Historien om den voldsomme kommentar greb om sig, og kilder har bekræftet forløbet over for både BBC og The Guardian. Der er dog lidt forskellige meldinger om, hvordan det blev sagt. ITV skriver, at det blev råbt ud af hans kontor, mens andre medier beskriver, at det blev sagt på mødet om en mulig november-nedlukning.

Nyt lavpunkt

Efterfølgende har premierministerens politiske modstandere stået i kø for at kritisere ham, mens han støtter har taget ham i forsvar.

- Johnson har trukket embedet med sig ned på en overvældende og voldsom måde, men at tage så let på mere end 127.000 dødsfald, der har fundet sted på hans vagt, er et nyt lavpunkt. Det her må have en ende nu, siger leder af oppositionen og medlem af Labour, Angela Rayner.

Angela Rayner er rasende på den britiske premierminister. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Mens andre har taget ham i forsvar og nægtet anklagerne mod premierministeren.

- Det her er en premierminister, der har været på intensivafdeling. Ideen om, at han skulle have sagt sådan noget er ufattelig. Jeg var i rummet, og har aldrig hørt noget af den kaliber, siger partifælle og minister for landbrug, miljø og og landbrug, Michael Gove.

Storbritannien har i totale tal registreret flere døde med covid-19 end noget andet land i Europa.

Men siden landet tog hul på sit vaccinationsprogram i december er antallet af smittede, døde og indlagte styrtdykket, og nu er store dele af landet igen åbnet.