Boris Johnson advarer: Rusland kan angribe inden for 48 timer

Den britiske premierminister, Boris Johnson, advarer om, at russiske styrker vil kunne angribe Ukraine inden for 48 timer.

Det skriver SkyNews.

Han advarer om, at den russiske trussel om en invasion af Ukraine er en 'meget, meget farlig og svær situation', som har bragt verden på randen af afgrunden.

Adspurgt om, hvor sandsynligt en invasion af Ukraine vil være, svarer han:

'Jeg synes, beviserne er ret klare. Du har omkring 130.000 soldater samlet ved den ukrainske grænse.'

Derudover forklarer Boris Johnson, at der er flere tegn på, at en invasion er nært forestående, som er nødvendige at tage alvorligt.

Han slutter interviewet med at opfordre alle parter til at indgå i dialog, så alle, inklusive Rusland, kan undgå den katastrofale fejl, en invasion af Ukraine vil være.

Explainer: Konflikten mellem Rusland og Ukraine.

