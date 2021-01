Boris Johnson annoncerer ny national lockdown

På et pressemøde mandag aften annoncerer den britiske premierminister, Boris Johnson, en ny national nedlukning af Storbritannien.

Det sker efter et voldsomt opsving i smittede og døde med corona.

- Vi har nu en ny variant, og den spreder sig med kritisk fart, siger Johnson på pressemødet.

- Hospitalerne er mere presset end nogensinde. Vi forventer flere døde i den kommende tid, og det står klart, at vi bliver nødt til at gøre mere for at kontrollere smitten, fortsætter han.

Her er undtagelserne for nedlukningen Med den nye nedlukning må briterne kun forlade deres hjem af følgende årsager: For at arbejde, men kun hvis man ikke kan arbejde hjemmefra.

For at handle nødvendige varer som mad og medicin.

For at dyrke motion en gang om dagen på en lokation.

For at yde hjælp til andre sårbare personer.

For at tage til lægen eller lignende, eller for at flygte fra voldelige situationer.

På pressemødet konstaterede premierministeren, at sundhedsvæsnet i Storbritannien ikke har været under lignende pres siden pandemiens udbrud i marts.

Mere smitsom

En ny, mere smitsom variant af coronavirussen har det seneste stykke tid spredt sig med lynets hast i Storbritannien.

58.784 er således registreret smittet med virussen det seneste døgn.

Den nye virusvariant er kendt under navnet B117, og eksperter mener således, at den er op mod 70 procent mere smitsom end den variant, der hidtil har været mest almindelig.

B117 er også nået til Danmark. Ifølge Statens Serum Institut kan varianten have smittet knapt 800 danskere, og flere politikere og virologer har varslet, at man bør holde nøje øje med den.

Nedlukningen i Storbritannien forventes at vare til midten af februar, medmindre den bliver forlænget.